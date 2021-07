Nem lesz tikkasztó kánikula, de napos, száraz idő várható vasárnap

A napszemüvegek lencséi ma már szinte kivétel nélkül színezett polikarbonátból készülnek, ami az ultraibolya sugárzás elnyelésével, visszaverésével védi a szemet.

Egyre kevesebb helyen kell a szájat és az orrot, ám a felhőtlen napsütésben kényelmesebb lehet a szemet eltakarni. Sokan csupán divatos kiegészítőként hordanak napszemüveget, az egyéni védőeszköznek minősülő termékeknek mégis szigorú előírásoknak kell megfelelniük – hívta fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szombati közleményében. Megjegyezték, hogy az ITM nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzéssorozata visszatérő elemeként idén is húszféle napszemüveget ellenőrzött. Az UV-szűrés szempontjából mindegyik eleget tett a követelményeknek, ezúttal sérülésveszélyeset sem találtak a szakemberek. Az egyik napszemüveget tényleges adottságainál gyengébbként sorolta be a gyártója, mégis éppen azt kellett a vásárlóktól visszahívni. A napszemüvegek lencséi ma már szinte kivétel nélkül színezett polikarbonátból készülnek. Ez az anyag az ultraibolya sugárzás elnyelésével, visszaverésével védi a szemet, sötét színe pedig csökkenti a napsugárzás zavaró hatását. Az ITM akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma június végéig összesen húsz felnőtt és gyermek napszemüveget fényáteresztését, szerkezeti kialakítását és lencséit ellenőrizte.

– Mindegyik UV-szűrése megfelelt a címkén vállalt 100 százalékos értéknek, hiszen legalább 99,5 százalékban valóban megszűrik a káros napsugárzást – írták.

A labor a napszemüvegek lencséinek minőségét, az esetleg előforduló gyártási hibákat is vizsgálta. Az egyik gyermekeknek szánt terméknél több buborékot, megmunkálási hibát észleltek, amelyek zavaró jelenléte hosszú távon látáskárosodáshoz vezethet. – A napszemüvegeken nem lehetnek éles szélek, érdes felületek, kiálló pontok sem. A viselés során túlzott irritációt vagy sérülést okozó eltérésekre a korábbi évekkel szemben idén nem akadt példa – ismertették a közleményben. A gyártók öt kategóriába sorolják be a napszemüvegeket aszerint, hogy azokat milyen erősségű napsugárzás elleni védelemre ajánlják. E jelöléseket a terméken vagy címkéjén kell feltüntetni. A felnőtteknek kínált termékek egyikét a laboratóriumban mérthez képest eggyel alacsonyabb kategóriába sorolták. Hiába véd azonban így az ígértnél jobban a napsugárzás ellen a lencse, ha már annyira sötétített, hogy gépjárművezetéshez nem használható biztonságosan. Egy gyermek napszemüveggel ugyanez esett meg, viselése mégsem jelent veszélyt a kicsikre, hiszen nem ülhetnek benne volánhoz. A részletes vizsgálati eredmények a Fogyasztóvédelmi Portálon érhetők el. A közlemény idézte Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt, aki elmondta: „Az ismételt ellenőrzéseknek köszönhetően az olcsóbb termékek is tartósan kifogástalanul teljesítenek UV-szűrésben. A gyártási hibás lencséjű napszemüveget leveszik a polcokról, a vezetéshez nem alkalmasat a vásárlóktól is visszahívják. A csak a pontatlan jelölések miatt elmarasztalható árucikkeket helyes címkével ellátva, a valós információk feltüntetése után tovább árusíthatják a kereskedők.” Az Innovációs és Technológiai Minisztérium nyáron is rendszeres ellenőrzésekkel védi a magyar családokat. – A vakációs vizsgálatsorozat folytatásaként a közeljövőben az elektromos rollerek, majd a kaland- és aquaparkokban, gyermektáborokban működő szórakoztató eszközök vizsgálatának eredményeiről ad hírt a tárca – közölték.