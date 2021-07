Átmenetileg csak kilépésre használható a röszkei határátkelőhely

Az átvert áldozatok száma jelenleg 3572, és az eddig összesített kár megközelíti a 150 millió forintot.

Egy időben, 12 helyszínre, 14 emberért indultak a rendőrök 2021. június 30-án hajnalban, hogy egy álwebáruház tagjait elfogják. A budapesti, Nógrád és Pest megyei rendőrökből, valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda forenzikus (bűnügyi) informatikusaiból álló csoport hónapok óta dolgozott az internetes csalássorozat felderítésén – számolt be róla a police.hu . A közvélemény számára eddig láthatatlan nyomozás a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon kezdődött. Miután a kezdeti két, összesen 198.291 forintos kárt tartalmazó feljelentéshez rövid idő alatt több száz hasonló érkezett az ország minden részéről, a bűnügyet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vagyon elleni bűncselekmények felderítésére szakosodott egysége vette át. A sértettek mindegyike webáruházból vásárolt termékeit hiányolta, miután az előre átutalt vételár ellenében hiába várta megrendelését, ráadásul a cég is elérhetetlenné vált. A nyomozás kezdetén derült ki, hogy a csapat egy korábbi büntetőeljárásban is érintett, annak a csalási ügynek jelenleg több mint 870 sértettje ismert. A XVI. kerületi nyomozók egy tavaly november végén tett feljelentés alapján eredtek az akkor még ismeretlen tettesek nyomába. Kiderítették, hogy a vizna.hu webáruház működtetői egy hét leforgása alatt 870 embert vertek át közel 50 millió forint kárt okozva. Főként háztartási kis-, és nagy gépek, híradástechnikai eszközök, bútorok, konyhai gépek, építőanyagok iránt érdeklődő megrendelők estek áldozatul. A rendőrök a csoport több tagját azonosították, miközben kihallgattak több mint 600 sértettet. A vagyonvisszaszerzés biztosítása érdekében zároltattak mintegy 4 millió forintot azon a bankszámlán, ahová az átvert megrendelők előre átutalt pénze folyt be. Miután az idén áprilisban Szigetszentmiklóson indult, majd a Pest MRFK gazdaságvédelmi nyomozóihoz átkerült ügyről tudomást szereztek, egy percig nem volt kérdés, hogy a két szervezeti egység együtt számol le a csalókkal. A felderítésbe fokozatosan az NNI és a Nógrád MRFK is bekapcsolódott, az együttes erő meghozta a várt eredményt.