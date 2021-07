Montenegró jutalmat ad azoknak, akik beoltatják magukat

Az olasz belpolitikában megütközést keltett, hogy Matteo Salvini pártja, a Liga aláírta azt a deklarációt, amelyben az Európai Parlament 16 jobboldali populista pártja, köztük a Fidesz, az Európai Unió „reformjáért”, a szuverenizmus erősítéséért szállnak síkra. Miközben a dokumentumot Salvini mellett egy másik olasz politikus, a jobboldali populista Olasz Testvérek elnöke, Giorgia Meloni is aláírta, az olasz politikában valójában az ellenkező oldalon állnak. A Liga ugyanis tagja Mario Draghi kormányának, Meloni pártja nem.

Nem csak az olasz politikai életet, s nem is csak a jobboldalt, még Salvini pártját, a jobboldali populista Ligát is megosztotta a pénteki nyilatkozat aláírása. A párt mérsékelt szárnyához tartozó fejlesztési miniszter, Giancarlo Giorgetti feltűnően hallgat, róla köztudott, hogy a populista szövetség helyett a Ligát a konzervatív pártcsaládhoz, az Európai Néppárthoz csatlakoztatná. Giorgetti a Corriere della Sera megkeresésére mindössze annyit mondott, „nem volt ideje elolvasni” az „Értékek Chartáját”. Mint mondta, a Ligában a külpolitikáért most Lorenzo Fontana a felelős: „Ő jó ember, szerintem megdolgozott azért, hogy előrelépjen." – fejtette ki. Utóbbira hárult az a nem túl nemes feladat, hogy feloldja az egyébként feloldhatatlan ellentétet a Liga szerepvállalásában. „Európában a liga célja, hogy nagyobb hangsúllyal tudjon érvényesülni. Az elmúlt napokban aláírt kiáltvánnyal kiléphetünk az elszigeteltségből, és arra törekszünk, hogy a parlamenti képviselők számát tekintve a második képviselőcsoport legyünk Európában. Párbeszédet szeretnénk folytatni az Európai Néppárttal, hogy az európai intézményekben ugyanaz a rendszer működjön, mint ami már számos tagállamban működik" – hangzik a Loga közleménye. Különösen a balközép Demokrata Párt (PD) és annak elnöke, Enrico Letta firtatta: akkor most mi a Liga álláspontja? A kormány tagjaként az európai együttműködésért lép fel, vagy Orbánék oldalára áll? „Olyan, mintha egyszerre szurkolnánk a Milannak és az Internek” – hangoztatta Letta, utalva arra, hogy Salvini közismerten az AC Milan szurkolója. A Liga vezetője azonban visszadobta neki a labdát: „Letta vigyázzon Olaszországra, hagyja békén a külföldet” – fejtette ki. A pártvezető segítségére sietett a Liga két másik politikusa is, Riccardo Molinari és Massimiliano Romeo, a képviselőház és a szenátus frakcióvezetői, akik ezt mondták: „Lettában lehetne annyi tisztesség, hogy ne beszéljen szövetségekről, hiszen a PD a hatalomban maradás érdekében bárkivel szövetkezett.” Debora Serracchiani (PD) ugyanakkor kifejtette: „A Draghi-kormány programja a PD programja is. Ugyanez azonban nem mondható el a Ligáról. Ha van valaki, akinek le kell vonnia a konzekvenciákat, kedves Molinari és Romeo, azok ti vagytok” ". Az Európához való viszony kérdése azonban annak a Silvio Berlusconi volt kormányfőnek is központi kérdés marad, aki a 2023-as választáson egy blokkban kíván indulni a Ligával. Berlusconi, aki egykor Orbán Viktor mentoraként lépett fel, kifejtette, a Salvini és Meloni (és Orbán) által fémjelzett szövetséggel olyan, az amerikai republikánusok mintájára létrehozandó egységes olasz konzervatív párt létrehozására van szükség, amely „erős liberális, keresztény, Európa-párti lelkülettel rendelkezik". Vagyis olyan alapelvek, amelyek nem szerepelnek a pénteken aláírt Értékek Chartájában.