Eb-gondolat: Nagy lesz Britannia?

A hatalom számára megerősítést jelent a labdarúgó Európa-bajnokság házigazdájának lenni, üzenet a közvélemény számára, hogy az adott országban minden rendben van.

Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban rendezték vasárnap a Dánia-Csehország negyeddöntőt a labdarúgó Európa-bajnokságon. Az északiak 2-1-es győzelmével végződött mérkőzésen nem voltak szivárványszínű hátterű hirdetések, melyek az elfogadás, a tolerancia fontosságára hívják fel a figyelmet és más helyszíneken – még a budapesti Puskás Arénában is – megjelentek. Az európai szövetség (UEFA) az ARD német közszolgálati televízió érdeklődésére azt a tájékoztatást adta, hogy az azeri jogszabályokkal nem összeegyeztethető a szivárványszínű háttérrel megjelentetni a hirdetéseket. Ugyanezért nem voltak szivárványszínű hirdetések pénteken Szentpéterváron sem a spanyol-svájci mérkőzésen. A dán-cseh összecsapás előtt a helyi rendezők elvettek az egyik skandináv szurkolótól egy kis méretű szivárványszínű zászlót. Az UEFA közleményében azt írta, nem létezik olyan utasítás, hogy a biztonságiaknak közbe kell avatkozni, ha valakinél ilyen zászlót látnak. Az azeri hatóságok azt állították, hogy a drukker ittas volt, a zászlóval a helyi nézőket provokálta, ezért kellett közbeavatkozniuk. Robert Kempe tíz éve készít összeállításokat az ARD számára a sport és politika kapcsolatáról. A tudósító akkreditációt kapott az összes Eb-helyszínre, de Oroszországba nem akarták beengedni, mert a helyi titkosszolgálat szerint személye veszélyt jelent az ország jóhírére. Kempe 2014-ben kisfilmet készített arról, hogyan lett a legnagyobb orosz vállalat, a Gazprom az UEFA egyik főtámogatója. Bemutatta, kik, mekkora jutalékot vettek fel törvénytelenül a szponzori szerződés megkötése után, a kisfilmért Németországban több médiadíjat kapott, Oroszországban azonban nem kívánatos személlyé nyilvánították. A Gazprom a mai napig kiemelkedő partnere az UEFÁ-nak. Az UEFA közbenjárására Kempe kitiltását végül törölték, de az oroszok kikötötték, hogy legfeljebb egy nappal a mérkőzés előtt léphet be az országba és a meccs után távoznia kell. Az újságíró vasárnap Bakuból adott tudósítást, amelyben elmondta, Azerbajdzsánban nincs sajtó-, vélemény- és gyülekezései szabadság. A kormányt bíráló újságírókat bebörtönzik. „Azerbajdzsánban van az egyik legkegyetlenebb diktatúra az egész világon, az ország irányítói a labdarúgó Európa-bajnokságot önigazolásnak tekintik, azt kommunikálják a lakosság felé, hogy minden rendben van, hiszen, ha ez nem lenne igaz, akkor nem rendezhetnének Eb-mérkőzéseket - mondta Kempe. - Az UEFA óriási hibát követett el azzal, hogy olyan országokat is bevont a rendezésbe, ahol nem lehet demokráciáról beszélni. Az európai szövetség azt hangoztatja, hogy a labdarúgásban nincs helye a politikának. Viszont akkor az UEFÁ-nak is figyelnie kell arra, hogy a nem kellően átgondolt döntéseivel ne közvetítsen olyan politikai üzeneteket, amik komoly károkat tudnak okozni.”

Emberéletek száradnak az UEFA lelkén Az eddigi információk szerint 1500 skót futballdrukker kapta el a koronavírust azok közül, akik Londonban, a Wembley stadionban nézték meg az Anglia-Skócia találkozót a csoportkörben. „Minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az Eb-mérkőzésekre kilátogatók közül több ezren elkapták a koronavírus-fertőzést, ennek ellenére az UEFA semmit sem tesz az aggasztó helyzet megoldásáért, éppen ellenkezőleg, a még nagyobb bevételek reményében egyre több nézőt enged be a stadionokba. Emberéletek száradnak az UEFA lelkén” – jelentette ki Karl Lauterbach, a német szociáldemokrata párt egészségügyi szakértője. Peter Liese, a CDU egészségügyi szakpolitikusa hangsúlyozta: Finnországban és Skóciában bizonyíthatóan több ezren kapták el a koronavírust azok közül, akik csapatukat elkísérték valamelyik csoportmeccsre. Ezért érthetetlennek tartja, miért nem csökkenti az UEFA az Eb hátra lévő szakaszában a beengedhető nézők számát a stadionokban.