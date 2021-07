Brutális tűzvész pusztít Kanadában, már két halálos áldozat is van (videó)

Első ízben fordul elő, hogy bíboros áll a Vatikáni bírósága elé, ráadásul a kardinálisról nem egyházi személyiségek ítélkeznek.

Ferenc pápa zöld utat adott arra, hogy eljárás induljon Angelo Becciu volt államtitkárhelyettes és további kilenc másik személy ellen egy londoni ingatlanbefektetés körüli botrány miatt. „A szegények pénzét használták fel üzleti célokra” – hangzik a vád. A bíboros azonban azzal védekezik, hogy csak egyszerű pénzügyi befektetésről van szó. A bíboroshoz közeli vatikáni források szerint Becciu nem gondolta, hogy idáig fajulhat az egész ügy. Most azonban mégis bekövetkezik az, ami néhány héttel ezelőtt szinte elképzelhetetlen lett volna. A törvényszék elnöke, Giuseppe Pignatone elrendelte, hogy a bíborosnak és társainak a bíróság előtt kell felelniük tettükért. A tárgyalás július 27-én kezdődik, az államtitkárságot Paola Severino ügyvéd képviseli majd. A nyomozás 2019. július 19-én kezdődött. Gian Piero Milano, a Vatikán főügyésze ötszáz oldalnyi vádiratot állított össze. Becciut sikkasztással, hivatali visszaéléssel, bűnpártolással és „felbujtással” vádolják, azzal, hogy megfélemlített egy tanút, vonja vissza vallomását. Mi is történt valójában? Becciu, akit tavaly szeptemberben mondatott le a pápa az államtitkárhelyettesi posztról, kulcsfigura volt a maffiaviszonyok kialakulásában, pénzügyi machinációiba nem is avatta be az egyházfőt. Két éve derült ki, hogy 2014-ben jelentős összeget fektetett be egy London Chelsea negyedében, a Sloane Avenuen lévő luxusingatlanba, amit aztán tovább akartak adni. Ami különösen kínos: a tranzakció egy részét a június 29-én tartott szentmiséken gyűjtött péterfillérek egy részéből finanszírozta. A pápát nagyon érzékenyen érintette a botrány, hiszen egy ilyen ügylet nem fér bele a jövő katolikus egyházáról alkotott elképzeléseibe. A péterfillérek a pápának adott adományok, amit az egyház egyetemes küldetésére használnak fel. A londoni ingatlanvásárlás aligha tartozik ezen feladatkörök közé. Az ingatlanügy kapcsán tavaly júniusban a Vatikán főügyésze elrendelte a bróker, Gianluigi Torzi őrizetbe vételét, akit a Szentszék börtönébe zártak. A férfi közvetített az ingatlan tranzakciójában. Zsarolással, sikkasztással, többszörös csalással és pénzmosással gyanúsítják, s a vatikáni büntetőjog értelmében 12 évig terjedő büntetést kaphat. A londoni épület korábban a Harrods üzletlánchoz tartozott. Az, hogy a Szentszék befektetésként használ fel egy ingatlant, még nem jelent újdonságot, hiszen több ingatlannal is rendelkezik nem csak Rómában és Olaszországban, hanem külföldön is. Az azonban annál kínosabb, hogy ehhez a péterfilléreket használták fel. A tranzakciót a szentszéki államtitkárság egy másik olasz vállalkozó, Raffaele Mincione befektetési alapján keresztül akarta véghez vinni, de az ebbe befizetett – az olasz sajtó számításai szerint – 18 millió euró elveszett. A Vatikán ezt követően Gianluigi Torzit bízta meg az ingatlanvásárlással, a bróker azonban saját nevére íratta az épületet birtokló cég részvényeit, majd ezekért cserébe a Vatikánt zsarolta. Az eredetileg több mint 90 millió euróra becsült londoni ingatlanon a Vatikán legalább ötven millió eurót veszített, más számítások szerint a veszteség meghaladja a 350 milliót. Tavaly novemberben az Apostoli Szék Vagyonkezelőségének elnöke, Nunzio Galantino azt közölte, hogy a tranzakció 73-166 millió euró közötti kárt okozott. Becciu és köre emellett – amint erre 2019 decemberében fény derült – 50 millió euróval szállt be egy Máltában bejegyzett pénzügyi alapba, a „Centurion Global Fundba”, s ez esetben is a péterfillérek egy részét használhatták fel az ügyletre. Egyebek mellett ebből az alapból finanszírozták az Elton John életéről szóló Rocketman című film elkészítését. Bár ez esetben kisebb anyagi veszteség érte a Vatikánt, a Szentszék renoméjának finoman fogalmazva nem tett jót az ügylet. Ez pedig azon, főleg az Egyesült Államokban élő ultrakonzervatívok malmára hajtotta vizet, akik Ferenc pápa legnagyobb ellenfeleinek számítanak. A szombati bejelentés után Becciu közleményében kifejtette, végre tisztázhatja magát, és a bíróság megállapítja „a vádak és a sötét összeesküvések abszolút valótlanságát”. A főpap „machinációról” és „médiabotrányról” tett említést. A vádlottak között két további ismert személyiség nevét is megtalálhatjuk. Hivatali visszaéléssel vádolják emellett René Brülhartot, a Vatikáni Pénzügyi Hatóság korábbi elnökét, a szentszéki Pénzügyi Információs felügyelet akkori igazgatóját, Tommaso Di Ruzzát ugyanakkor sikkasztással, hivatali visszaéléssel és hivatali titoktartás megsértésével, Közlések szerint a kétes pénzügyi hátterű tranzakciókhoz azt a pénzt is felhasználták, amit Ferenc pápa jótékony célokra tett félre.