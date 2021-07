Nincs több túrázás a NER épületegyüttesénél

Az EU felkészületlen, mert az alapító atyák nem gondoltak arra, hogy lesz egy tagállam, amely sorozatosan blokkolja a döntéseket. Tüttő Kata a Kuriernek azt nyilatkozta: néha az az érzése, hogy a kormánypártnak atombombája van, ők meg legfeljebb nyíllal tudtak felszerelkezni. Hírünk a nagyvilágban.

A konzervatív lap szerint kétséges, hogy meddig tart ki a populista pártok új keletű összefogása, vagyis hogy meddig tudják félretenni történelmi ellentéteiket. Az előzmény az volt, hogy nacionalista vezetők 16 párt nevében összeálltak, mert úgy látják, hogy Brüsszel „szuperállamot” akar, ők viszont - így Salvini, Le Pen és Orbán - a nemzeti szuverenitás mellett vannak. Ezek a pártok két frakcióra oszlanak Strasbourgban és jelentős ideológiai ellentétek osztották meg őket. Ám a jelek szerint az Európa jövőjéről kezdődött széles körű maratoni konzultáció feltüzelte az ellenállásukat. Egyben lendületet adott a magyar miniszterelnöknek, hogy egyetlen csoport tömörítse ezeket az erőket, miután kitették a szűrét a Néppártból. A Fidesz szeretne egy komoly populista tábor magja lenni. Az elfogadott közös nyilatkozat a többi közt elutasítja a túlzott moralizáló tevékenységet, valamint az ideológiai monopóliumot. Utóbbi alighanem arra utal, hogy Magyarországnak és Lengyelországnak jó pár viszálya volt már Brüsszellel a jogállam leépítése és az LMBT-közösség üldözése miatt. Orbán két napja kijelentette, hogy a kontinens a káosz szélén támolyog.Tüttő Kata nem tudja, mit kellene csinálnia az uniónak, mert Orbán Viktor mindig egy lépéssel előbbre jár. A főpolgármester-helyettes az interjúban olyasvalakiként jellemezte a miniszterelnököt, akinek nincsen egyértelmű ellensége, viszont „megvédi” a magyarokat az idegenektől. Nem melegekről beszél, hanem LMBT-közösségről, transzneműségről és interszexualitásról, mert az sokak számára még riasztóbban hangzik. Ugyanakkor az EU felkészületlen, mert az alapító atyák nem gondoltak arra, hogy lesz egy tagállam, amely sorozatosan blokkolja a döntéseket. De egyelőre úgy van, hogy Orbán minden csapást csak még keményebben viszonoz az uniónak. Ezért ha véget ér az uralma, gondoskodni kell arról, hogy ilyesmi még egyszer ne fordulhasson elő. Ugyanakkor az ellenzék nem szeretné, ha a vitában a magyar társadalom húzná a rövidebbet, hiszen az nem tehet semmiről. Ezért nem volna jó, ha a szövetség megrövidítené a Magyarországnak szánt támogatásokat. Inkább úgy kellene alakítani, hogy az önkormányzatok kapjanak az eddiginél több pénzt. Ez egyben nagy segítség volna a demokráciáért vívott küzdelemben. Annál is inkább, mert a hatalom rátette a kezét a főváros összes adóbevételére, ily módon annak nincs más választása, mint hogy hiteleket vegyen fel. Tüttő Kata arra is kitért, hogy az ellenzéki pártok jelenleg a rendszer megbuktatását tekintik céljuknak, minden mást csak utána tisztáznak. Másként nem megy, mert a Fidesz kénye-kedve szerint alakítja a szabályokat. Néha az az érzése, hogy a kormánypártnak atombombája van, ők meg legfeljebb nyíllal tudtak felszerelkezni.A francia szélsőségesek vezére azzal riogat , hogy 70 millió migráns készül lerohanni Európát. Le Pen abból az alkalomból mondott beszédet, hogy Perpignan-ban, pártja kongresszusán a szavazatok 98,35 %-ával megerősítették tisztségében, Macron kihívójaként a 9 hónap múlva esedékes elnökválasztáson. Azt állította, hogy meg kell szabadulni az EU igájától, mivel az szolgaságba kényszeríti a nemzeteket. Igyekezett felszítani a bevándorlás-ellenes félelmeket és kijelentette, hogy a globalizáció ellen a nemzetek jelentik az ellenszert. Közölte azt is, hogy a franciák továbbra sem térdelnek le, amivel a labdarúgók gesztusára utalt. Az első számú ellenségnek az ultraliberalizmust nevezte. Ugyanakkor bennfentes források szerint Le Pen már nem olyan kemény, mint volt és már ő sem hiszi, hogy meg tudja verni az államfőt. Az elsöprő támogatás ellenére az egész kongresszusból nem az lett, amit vártak, ti. győzelmes koronázási mise. De hát a Nemzeti Gyűlés egy hete súlyos vereséget volt kénytelen elkönyvelni a regionális választásokon, emiatt erős az ellenszél a párton belül a vezérrel szemben. Így sokan azt is megkérdőjelezik, hogy próbálja mérsékelni a hangot. Merthogy igyekszik kerülni a botrányos megnyilvánulásokat, miután így próbálja magához csalogatni a kiábrándult konzervatívokat. Ugyanakkor a pártvezetés meglehetősen belterjes: amikor Le Pen a választási kampányt folytatja majd, az a 25 éves, csodagyereknek tartott Jordan Bardella helyettesíti, aki a politikus unokahúgával jár, és az apja nem csupán a pártelnök-asszony sógora, hanem legközvetlenebb tanácsadója is.A vezető brit lap azt idézi a szlovén kormányfő legutóbbi sajtóértekezletéről, hogy csak meggyorsítja az EU összeomlását, ha a Nyugat képzelt értékeket kényszerít Közép-Európára. Jansa, aki az év végéig ellátja az unió soros elnöki teendőit, Magyarország ritka szövetségesei közé számít, így egyetért azzal, hogy a Fidesz bűncselekménynek nyilvánította a melegség ábrázolását. Szerinte figyelembe kell venni a földrész két fele közti különbségeket, azon felül éles ellentét mutatkozik a nemzeti és brüsszeli jogkörök között. Úgy fogalmazott, hogy a középső rész nélkül Európa csupán üres héj. Továbbá a Bizottság szörnyen bánik országával. Valamint hogy rosszul értelmezik a helyzetet mindazok, akik kifogásolják a szlovén, a magyar vagy a lengyel politikát. Szerinte a demokrácia a lényeg, nem kell azt jelzővel ellátni, legyen az akár liberális, akár illiberális. Az újság megjegyzi , hogy az EU egyre jobban aggódik, mert folyamatosan gyengülnek a demokratikus normák a szlovénoknál. Miközben a földrésznek olyan feladatokkal kell szembenézni, mint a járvány utáni gazdasági megújulás, az intézményekbe vetett hit megrendülése, az Amerikához fűződő viszony újraalakítása, a kínai veszély, valamint a kapcsolatok rendezése a britekkel.Az újság úgy látja , nem sok jót ígér Lengyelország számára, hogy két öregedő férfi a döntő csatára készül egymás ellen. Merthogy a liberális-konzervatív volt kormányfő, az Európai Tanács korábbi elnöke látványosan visszatért a lengyel belpolitikába, ahol sokat kapott az elmúlt évek során, de ő sem ismert kíméletet, amikor osztani kellett a másikat. Legkésőbb két év múlva vereséget akar mérni a PiS-re, amit Brüsszelben, Párizsban és Berlinben örömmel fogadnak. Szemükben Tusk az Európa-barát Varsó biztosítéka, míg Kaczynski olyanokkal közösködik, mint az EU-t semmibe vevő Orbán. Csakhogy jobb lenne, ha nem két ősellenség akarná rendezni régi viszályát, hanem a csata a jövőről szólna és olyanok között, akik számára a szakmai kérdések a fontosak.A kommentár úgy ítéli meg , hogy Tusk pártjának, a Polgári Platformnak csak akkor van esélye a két év múlva rendezendő választáson, ha programjával a jövőt célozza meg. Sajátjai számára politikus a megmentőt jelenti, aki a vészhelyzetben meg tudja teremteni a demokratikus jogállamot, ideértve a sajtószabadságot, a bíróságok függetlenségét és a kisebbségek védelmét, főként az LMBT-emberek számára. Ezzel szemben a másik oldal szemében maga a gonosz, kollaboráns, aki Merkellel németül, Putyinnal oroszul tárgyal, és akinek neoliberális kormánya egy fityinget sem adna a kisembernek. A PiS-hívek szerint ebből háború lesz és mozgósítják a teljes propaganda gépezetet. Ez ellenzék joggal tart attól, hogy nem fogja kiállni a hecckampányt. Viszont Tusknak van egy nagy-nagy előnye: a személyes tekintélye, a nemzetközi tapasztalata és európai kapcsolathálózata. Ám a sikeréhez előfeltétel, hogy épkézláb programot mutasson fel. Ehhez végképp meg kell szabadulnia a neoliberalizmustól, és vissza kell térnie a Szolidaritás jelszavához: Szabadságot és jólétet – mindenkinek!Megint mosakodni kénytelen az UEFA, mert a dán szövetség cáfolja, amit az európai szövetség a bakui zászló-incidens ügyében állít. A hivatalos változatban az szerepel, hogy egy dán szurkoló eleve részegen ment be a dán-cseh meccsre és már előtte is konfliktusa volt a helyi szurkolókkal, amikor a rendezők elvették tőle a szivárványszínű lobogót. (Az más kérdés, teszi hozzá az újság, hogy miért ne lehetne egy ilyen zászlót akár ittasan is lengetni.) Ezzel szemben a dán fél, így maga a sértett is azt mondja, hogy semmi nem úgy volt, ahogyan azt az UEFA közölte, pl. könnyen igazolható, hogy a drukker saját honfitársai körében foglalt helyet. Viszont se szó, se beszéd, jöttek a biztonságiak és kiragadták a kezéből a zászlót, amelyet a tolerancia és a sokszínűség jelképeként vitt magával. Merthogy jelzést kívánt adni. A változatot a dán szövetség is megerősítette, miután egyik tisztségviselője a közelben ült. A világsajtó nagy figyelmet szentelt a történteknek. A szenvedő alany nagy szégyennek tartja, amit az azeri rendfenntartók műveltek, mindezt egy olyan országban, ahol egyszerűen nincsenek emberi jogok. Az európai szervezet ugyanakkor helyesli az azeri eljárást. Pont a demokrácia állapota folytán Azerbajdzsán eleve vitatott helyszínnek számított, a vezetés a sportot is évek óta önigazolásra használja. Viszont iszonyatosan bánik a melegekkel és a transz neműekkel.