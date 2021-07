Újra együtt főzhetnek Orbánnal a kiválasztottak Kötcsén

Már szervezi a szeptember elejére tervezett kötcsei találkozót a Fidesz pártalapítványa – értesült több forrásból a Népszava.

A Somogy megyei településen – ahol egyébként Gyurcsány Ferenc DK-elnöknek is van háza – idén is a hagyományos forgatókönyv szerint zajlanak majd az események: a Polgári Magyarországért Alapítvány által meghívottak közösen főznek valami magyaros ételt bográcsban, majd meghallgatják Orbán Viktor miniszterelnök beszédét. A találkozó elvileg zárt körű, gyakorlatilag azonban minden évben szinte teljes mértékben kiszivárognak a kormányfői szózat részletei. Érdekes ugyanakkor, hogy információink szerint – egyelőre – a Fidesz parlamenti frakciójának nem minden tagja kapott meghívót az eseményre. Orbán Viktor beszédének lehetséges tartalmával kapcsolatban forrásaink nem számítanak nagy újdonságokra az idén eddig megismert kormányfői eszmefuttatásokhoz képest. Vagyis a 2022-es országgyűlési választás nem hivatalos Orbán-féle kampánynyitánya várhatóan a járvány-migráció-családpolitika-gazdasági nyitás sarokkövek mentén szövődik majd. A miniszterelnök az utóbbi hónapokban láthatóan igyekszik egységes keretet adni a kormánypárti választók számára kedves témáknak, így várhatóan most is arról beszél majd, hogy a COVID-járvány miatt bekövetkezett gazdasági krízis fokozta a migrációs nyomást Európán, ráadásul „Soros György és hozzá köthető álcivil szervezetek” is erősen lobbiznak az Európai Unió vezetőin azért, hogy a kontinensre több bevándorló érkezhessen. A kormányfő értelmezése szerint a „Soros-féle álcivilek” ugyanakkor a hagyományos európai értékeket is igyekeznek fellazítani, elsősorban az „LMBTQI-propagandával”, így a magyar kormánynak ki kell állnia a családi értékek mellett, ezért volt szükség a „melegpropaganda” tilalmára a közoktatásban. Mivel a piknik idején már zajlani fog az ellenzéki előválasztás, nagy valószínűséggel ennek is szentel pár gondolatot majd a miniszterelnök. Kötcsén egyébként jóval kevesebb új gondolatot szokott megfogalmazni Orbán Viktortól, mint Tusnádfürdőn szokott, 2019-ben például csak a „nemzeti függetlenség megerősítéséről” beszélt. (Az is igaz, hogy Kötcsén mondta el ugyanakkor a „centrális erőtérről” szóló beszédét a kormányfő, eszerint a Fidesz tartós sikerének az a záloga, ha rajta kívül több kicsi, egymással versengő, együttműködésre képtelen politikai erő létezik Magyarországon – ez 2010 óta így is volt, az ellenzéki együttműködés révén éppen most zajlik a centrális erőtér megszűnése.) Egy forrásunk szerint a kötcsei pikniknek nem is az lesz a fő funkciója, hogy Orbán Viktor valamilyen megdöbbentő, új témával próbálja meg tematizálni az őszi időszak politikáját, hanem az, hogy a kiválasztottak személyesen is eltölthessenek egy kis időt vele. Vagyis a közösségformáló elem a döntő. A járvány miatt ráadásul tavaly el is maradt a kötcsei piknik, akárcsak a tusnádfürdői nyári egyetem, így nem volt olyan fórum, ahol a kormányfő kötetlenebb formában, de nagyobb nyilvánosság előtt beszélhetett volna. Tusnádfürdőn idén sem lesz rendezvény, augusztus végén ugyanakkor megrendezik Tihanyban a Tranzit fesztivált, ez a konzervatív szellemi holdudvar rendezvénye, amin szintén rendszeresen tiszteletét teszi a miniszterelnök, ez várhatóan az idén is így lesz majd.