Karácsony Gergely: a Fidelitas még a Fidesznél is szánalmasabb

Tovább küzd az ellenzék a Fudan Egyetem ellen.

A Diákváros-projekt az egy olyan szerencsés kivétel volt - a főváros és a kormány közti rossz viszony ellenére is - amiben mélyen egyet tudtak érteni a felek - jelentette ki a főpolgármester vasárnap. Karácsony Gergely a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, a Diákváros megépítése már csak azért is fontos lenne, mivel pontosan tudják, hogy a fővárosba érkező vidéki tanulók jelentős része albérletbe kényszerül és ez nekik is jelentős probléma, ami ráadásul az ingatlanárakat is kedvezőtlen irányba befolyásolja.

A Diákváros ügye a kormány egyik legnagyobb árulása - vélekedett. Hozzátette, nem csak a vidékről Budapestre érkező tanulókat árulták el és nem csak a Fővárosi Önkormányzatot, hanem saját magukat is.

10 millió forint büntetéssel sújtja Kövér László házelnök - jelentette ki Párbeszéd frakcióvezetője. Szabó Tímea felidézte azt, hogy a napokban kapta kézhez azt a határozatot, amelyben több mint kilenc és fél milliós bírságot kapott, mert egy, a kínai pártállam zászlaját és a Fidesz logóját összemontírozó zászlót mutatott fel az Országgyűlés üléstermében. Az MSZP-Párbeszéd-LMP miniszterelnök-jelöltje azt hangoztatta, amikor igent mondanak erre a beruházásra, akkor nemet mondanak a Fudan Egyetem budapesti kampuszára is, amely kiszorítaná a Diákvárost. Egyúttal méltatta a körzetben az előválasztáson induló Jámbor Andrást is, aki ugyan a Szikra Mozgalom jelöltje, ám a pártszövetség támogatását élvezi. Ezt azzal indokolta, hogy ő élére állt annak a küzdelemnek, amit a civil társadalom indított a Diákváros megmentése érdekében. Miközben Orbán Viktor arra készül a 400 milliárdos, titokban felvett kínai hitellel, hogy minden magyar embert száztízezer forinttal eladósítson, aközben akik felemelik a szavukat és tiltakoznak a "vidéki fiatalok lakhatásának elrablása ellen", azokat