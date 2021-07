Eloltották a tüzet a salgótarjáni MÉH-telepen

Az ijedtségen kívül senkinek sem esett komolyabb baja.

Még július 3-án, szombaton 17 óra körül telefonált be egy férfi a rendőrségre, hogy feleségével és 10 éves kisfiával eltévedtek túrázás közben a bissei hegyen, mindhárman kimerültek, és az ivóvizük is elfogyott. Beszámolt arról is, hogy a máriagyűdi templomtól indultak útnak egy tanösvényen, de két órás gyaloglás után eltévedtek, mert letértek az ösvényről, és már nem találtak vissza.

A siklósi rendőrök szerencsére remekül ismerték a környéket, így egy órán belül rátaláltak a családra.