Eb-gondolat: Déli este

Fucsovics Márton negyeddöntőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokságon, miután hétfőn öt játszmában legyőzte az orosz Andrej Rubljovot.

A világranglistán 48. helyezett magyar teniszező és ötödik helyen kiemelt orosz riválisa idén ötödször, az elmúlt egy évben pedig már hatodik alkalommal került szembe egymással, igaz, Dohában Fucsovics nem állt ki a mérkőzésre. Az elmúlt időszakban nem sok babér termett a nyíregyházi teniszezőnek, ugyanis Rubljov legutóbbi négy lejátszott mérkőzésük mindegyikét megnyerte, az utolsó kettőt simán. Grand Slam-tornán tavaly ősszel a Roland Garroson találkoztak, akkor Rubljov négy játszmában győzött. Fucsovics korábban kétszer nyert riválisa ellen: 2017-ben a Davis Kupa világcsoportba jutásért vívott sorsdöntő találkozón 3:2-re, a 2016-os barcelonai viadal selejtezőjében pedig 2:1-re. Nyolcadik csörtéjükön a magyar játékos nagyszerűen kezdett, azonnal brékelt, és mivel adogatóként végig magabiztosan és taktikusan teniszezett, a szett végén bemutatott újabb fogadósikerrel magabiztosan került előnybe. A második szettre magára talált a világranglistán hetedik orosz játékos, fogadóként egyre hatékonyabban játszott, és 1:1-nél a mérkőzés során először el is vette Fucsovics szerváját. A magyarnak ugyan 2:3-nál négy bréklabdája volt, de Rubljov nagyszerű szervákkal ezeket mind hárította, majd kisvártatva kiegyenlítette az összetett állást. A harmadik felvonásból egyetlen játékot tudtak lejátszani, amikor elkezdett szemerkélni az eső, azonban néhány perces kényszerpihenőt követően folytatni tudták a mérkőzést. Fucsovics adogatóként újfent magabiztos teljesítményt nyújtott, de mivel Rubljov is alig hibázott a szervái mögött, 4:4-ig fej fej mellett haladtak. Ekkor a magyar játékos négyet rontott, közte egy kettőshibája is volt, riválisa pedig a megingást kihasználva megfordította a találkozót. A negyedik szett elején Fucsovics rögtön el tudta venni Rubljov adogatását, és mivel az orosz játékos rengeteget hibázott, a 29 éves magyar játékot sem veszítve besöpörte a játszmát. A döntő felvonás sorozatban a hetedik, a nyolcadik, majd a kilencedik megnyert Fucsovics-játékkal kezdődött: a magyar teniszező tenyeressel és fonákkal is nyerőket ütött, Rubljov pedig csak kereste korábbi önmagát, szemmel láthatóan alig akarta elhinni, ami történik. Fucsovics 3:0-s vezetését követően az orosz rivális előbb hozta a saját adogatójátékát, majd brékelt, egyenlítenie azonban nem sikerült, mert adogatóként újfent gyengén teljesített. A magyar teniszezőnek így még két szervajátékra volt szüksége a sikerhez: az elsőt könnyedén hozta, a másodikban ugyanakkor az utolsó pontig egyetlen első adogatása sem volt jó, így Rubljov bréklabdáig is eljutott. Fucsovics ezt egy hosszú labdamenetben hárította, mérkőzéslabdához jutott, majd egy testre menő első szervával megnyerte a 2 óra 44 perces összecsapást. Magyar teniszező legutóbb Szávay Ágnes révén a 2007-es amerikai nyílt bajnokságon játszhatott negyeddöntőt Grand Slam-tornán, a férfiaknál Gulyás István 1971-ben, Taróczy Balázs pedig 1976-ban és 1981-ben a Roland Garroson jutott egyesben a legjobb nyolc közé. Fucsovicsra a nyolc között a világelső Novak Djokovic vár majd szerdán.