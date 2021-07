Szentesített eszköz a gyerekesek adóvisszatérítése

Bár a válaszadók többsége igazságtalannak és szavazatvásárlásnak tartja, hogy csak a gyerekesek kaphatják vissza 2022-ben az szja-t, sokan számítanak rá.

Az ellenzéki szavazók csaknem 100 százaléka szerint szimpla szavazatszerző kampányfogás a kormány ígérete, hogy 5,5 százalékos gazdasági növekedés esetén a gyerekes családok visszakapják az idén befizetett személyi jövedelemadójukat a választási évben - derült ki a Publicus Intézet lapunk megbízásából készített felméréséből. Nem gondolja ezt másként a bizonytalanok tábora (87 százalék), mi több, a fideszesek többsége (53 százalék) sem. Orbán Viktor miniszterelnök egy június eleji konferencián jelentette be: a gyermeket nevelő, az átlagjövedelemnél – a legfrissebb adat szerint ez bruttó 440 ezer forint – kevesebbet kereső szülők kapják vissza a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójukat, ha a gazdaság a megfelelő ütemben nő. Az ígéret nagyot szólt – főként azért, mert az előrejelzések szerint a GDP-növekedés bőven felülmúlja a 5,5 százalékos küszöböt –, amit az is bizonyít, hogy a Publicus felmérése szerint a megkérdezettek elsöprő többsége, 90 százaléka hallott a kormányfő ötletéről. A nagy visszhang persze nem véletlen, szakemberek szerint egy kétkeresős család szülőnként akár 1,6 millió forinthoz is juthat a visszatérítéssel, átlagban pedig hozzávetőlegesen 400 ezerre számíthat egy família. Miután a kifizetés az év első hónapjaiban várható, sokan egyszerű választási fogásként értékelik: 80 százalék véli úgy, hogy a kormány szavazatokat akar vásárolni az adóvisszaosztással, míg a megkérdezettek alig több mint fele gondolja, hogy részben a gyerekes családok megsegítése a cél. Utóbbit főként a Fidesz-KDNP-s szavazók vallják, igaz, ők szinte teljes mellszélességgel: 95 százalékuk hisz a segítő szándékban. Az ellenzékiek viszont tamáskodnak ezzel kapcsolatban, mindössze ötödük gondolja, hogy a családok gazdasági nehézségeit orvosolná így a kabinet. A nagy többségük nem hiszi, hogy érdek nélkül osztaná szét a várhatóan több mint 2700 milliárdos szja-bevétel ötödét, azaz bő 500 milliárdot a kormány. A legoptimistábbak a jobbikosok: nekik "csak" a kétharmaduk kételkedik a jószándékban, míg a DK-sok és momentumosok közül tízből egy gondolja, hogy hátsó szándék nélküli az ígéret.