Már húsz fiatalt gyilkoltak meg idén Londonban

A francia jobboldali radikális Nemzeti Tömörülés Perpignanban létrehozta az igazságosság, a korrupciómentes társadalom szigetét, ahol nem kell félni a bevándorlók okozta veszélytől.

Marine Le Pent, a francia jobboldali radikális Nemzeti Tömörülés (RN) elnökét hétvégén „szovjet” eredménnyel, 98,3 százalékkal választották újra a párt első emberének, ami azt is jelzi, mennyire „demokratikus” politikai erőről van szó. Egy héttel korábban a párt súlyos vereséget könyvelhetett el a regionális voksoláson, az okok boncolgatása azonban nem csak elmaradt, Le Pen megfenyegette belső ellenfeleit. A régi-új pártvezető beszédében kifejtette, a spanyol határnál lévő 120 ezres város, Perpignan különösen közel áll a szívéhez. 2020 óta a katalánnak is nevezett település polgármestere ugyanis a pártelnök volt élettársa, Louis Aliot, aki a hétvégi kongresszus házigazdájaként tüsténkedett. Ez a legnépesebb francia város, ami a RN kezében van, egyfajta kirakat-település, ahol azt kívánják demonstrálni: létrehozták az igazságosság, a korrupciómentes társadalom szigetét, ahol nem kell félni a bevándorlók okozta veszélytől. A Nemzeti Tömörülés politikusa győzelmében szerepet játszhatott, hogy Perpignan és környéke a szegényebb régiók közé tartozik: az országban Seine-Saint-Denis megye után itt szorulnak a legtöbben szociális segélyre, összesen 24 000 családról van szó. De valóban mintavárossá vált-e Perpignan? Sikerült-e bizonyítani, hogy a RN különb bármely más pártnál? Az már önmagában sokat elmond, hogy a júniusi regionális és megyei választáson a pártot megbüntették a választók, Perpignan összes választókerületében (azaz kantonjában) Aliot pártja üres kézzel távozott. „Ez mutatja, milyen gyorsan terjedt el a kiábrándultság" – vélekedett a Frankfurter Allgemeine Zeitung hasábjain Bruno Nougayrède szerkesztő, aki a városi tanácsban a jobboldali ellenzékhez tartozik. „Aliot mindenekelőtt a politikai kommunikáció szakembere” – fejtette ki. Ez például abban nyilvánul meg, az összes takarítót kiküldte a város egyes pontjaira, hogy úgy tűnjön, komoly dolgok mentek végbe és lám, megvalósult a polgármesterré választása előtti „tisztább és biztonságosabb városra” tett ígérete. A kábítószer-kereskedelem felszámolása érdekében befalaztatta a kávézók homlokzatát – mondja Nougayrède. Ez is látványos lépés volt, más kérdés, hogy ezzel tényleg visszaszorítja-e a drogkereskedelmet. Ám egyre többen látnak át a RN politikusán. A polgármesteri hivatalban nepotizmus uralkodik. Louis Aliot jelenlegi élettársa a hobbifestő, Véronique Lopez. Polgármesterré választását követően azonnal előléptette a város kommunikációs vezetőjének helyettesévé. Az 51 éves Aliot az új városi címer megtervezésével is őt bízta meg. Amikor aztán a polgármester a városi színház igazgatótanácsába is be akarta ültetni, hangos tiltakozás támadt. Aliot „tisztaságára” jellemző továbbá az is, hogy saját polgármesteri fizetését 17 százalékkal emeltette meg. Nougayrède-t még jobban bosszantja, hogy Aliot négy testőrét a város költségvetéséből finanszírozzák, és mindenhová elkísérik, ahová csak megy. „Még a katedrálisban tartott misén is megjelent a testőreivel" - mondja Nougayrède. Csakhogy kiderült, hogy a polgármestert nem is fenyegették meg. Félő, hogy Aliot üres kasszát hagy maga után – közölte az ellenzéki politikus.