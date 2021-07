Emelkednek a bérleti díjak, most kell lecsapni a kiadó lakásokra

Az egyetemistáknak érdemes azt is belefoglalniuk vis maiorként a szerződésbe, hogy online oktatásra való átállás esetén felmondhatják a lakásbérleti szerződést.

Hónapok óta folyamatos élénkülést mutat budapesti kiadó lakások piaca. A korlátozó intézkedések enyhítésével majd feloldásával erősödött a keresleti oldal fizetőképessége, így a bérleti díjak júniusra átlagosan 144 ezer forintra emelkedtek. Ezzel együtt elkezdődött a belvárosi lakások visszaáramlása a rövidtávú kiadást célzó Airbnb-piacra, ezért nyár végére egyre nehezebbé válik a felsőoktatásban tanulóknak pénztárcabarát lakást bérelni – írja friss elemzésében a Rentingo.com. A közösségi albérletkereső portál szerint júniusban már kiugró volt az érdeklődés a bérlők részéről, a hosszú távra tervező bérbeadók ezért több bérlő közül válogathattak, és hamarabb kiadhatták a lakásukat. A bérbeadók ugyanakkor továbbra is óvatosak és csak lassan emelnek bérleti díjat. Budapesten a kínálati bérleti díjak Budapesten májushoz hasonlóan júniusban is 144 ezer forintnál jártak, azaz még mindig közel 20 ezer forinttal maradnak el az előző nyáron tapasztalt 162 ezer forint körüli áraktól. A Rentingo.com szerint a következő hónapokban a bérleti díjak alakulása attól is függ, hogy a nyár folyamán hány belvárosi lakás tér vissza a rövidtávú, Airbnb-s kiadáshoz, azaz mennyivel kevesebb lakás lesz elérhető hosszú távú bérletre. Kérdés az is, hogy a felsőoktatás szeptembertől teljesen visszaáll-e a jelenléti oktatásra, és a külföldi diákok is visszatérnek-e hazánkba. Ha így lesz, akkor a bérleti díjak várhatóan hónapról hónapra emelkednek majd. A portál ezért azt ajánlja az egyetemistáknak, hogy időben kezdjék el a lakáskeresését, mert aki későn ébred, drágábban juthat hozzá. Szoba helyett inkább lakótársat keressenek, akikkel közösen bérelhetnek egy egész lakást. A koronavírus-járvány esetleges 4. hulláma miatt pedig érdemes vis maiorként a szerződésbe foglalni, hogy online oktatásra való átállás esetén a bérleti szerződést felmondhatják.