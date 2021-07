Elítélték Németországban egy pedofil hálózat több tagját

Van olyan nő, akit bűnpártolás miatt ítéltek el: a kisfia ellen követett el élettársa súlyos szexuális visszaéléseket.

Elítélték kedden Németországban az utóbbi évek egyik legnagyobb szabású pedofil bűncselekmény-sorozatának több elkövetőjét, az ügy fővádlottját a büntetés letöltése után sem engedhetik szabadon. A 28 éves informatikust 14 év szabadságvesztésre ítélte a münsteri bíróság. A bűnismétlés veszélye miatt a büntetés letöltése után határozatlan idejű szabadságvesztést jelentő, úgynevezett biztonsági őrizet vár rá. A bíróság bizonyítottnak látta, hogy 29 esetben súlyos szexuális visszaéléseket követett el élettársa kisfia és más gyermekek ellen. Bűnpártolás miatt elítélték 46 éves édesanyját is, öt évre. A férfi és három társa tudatmódosító – úgynevezett K.O. – cseppekkel elkábított gyermekeket bántalmazott, több esetben napokon át folyamatosan. Tetteikről felvételeket készítettek, amelyeket az internetes bűnözők körében közkedvelt részén, a darkneten terjesztettek. Az elsőrendű vádlott bűntársait 10 év, 11 év hat hónap, illetve 12 év szabadságvesztésre ítélték. Ők is biztonsági őrizetbe kerülnek büntetésük letöltése után. Az eset az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Münster egy úgynevezett városi kiskertes (Schrebergarten) övezetében történt. Az áldozatokat a fővádlott édesanyjának kiskerti házában bántalmazták. A nőt azért ítélték el, mert tudta, hogy mit művelnek házában, de nem tett semmit a bűncselekmények megakadályozásáért. Az elsőrendű vádlott 2019 tavaszán bukott le. A rendőrség 30 órányi videóanyagot talált az üggyel kapcsolatban lefoglalt adathordozókon. A felvételeken feltűnő bűnelkövetők utáni nyomozás még nem ért véget, legutóbb júniusban fogtak el egy újabb gyanúsítottat. Tavaly júniusban Peter Biesenbach, íz észak-rajna-vesztfáliai tartományi igazságügyi miniszter arról számolt be, hogy megdöbbentően kiterjedt, németországi központú nemzetközi pedofilhálózatra, harmincezernél is több gyanúsított nyomára bukkantak. Akkor annyit árult el a nyomozásról, hogy az addigi feltételezésekhez képest jóval kiterjedtebb a szervezkedés az interneten a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekre. Elmondta, hogy az online beszélgetőfórumok és azonnali üzenetküldő szolgáltatások segítségével nem csak bűncselekményekről készített felvételeket terjesztenek. A sok ezer résztvevő meg is tárgyalja a dokumentált eseteket, bátorítják, biztatják visszaélésekre készülő társaikat, tapasztalatokat cserélnek és tanácsokat osztanak meg, például arról, hogy milyen nyugtatóval érdemes begyógyszerezni az áldozatokat a szexuális bántalmazás előtt.