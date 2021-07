Halálos baleset történt Medgyesegyházán

Az első fokon elítélt férfi fényes nappal lőtte le egy vadászpuskával áldozatait.

Nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék kedden azt a férfit, aki vadászfegyverével két embert megölt 2019 augusztusában Nyíregyháza-Oroson. A törvényszék az erről szóló közleményben azt írta, a több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettében elmarasztalt vádlott büntetéséből legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételesen szabadságra. A tényállás szerint a férfi felesége korábban érzelmi kapcsolatba került munkahelyi felettesével, amiről a vádlott is tudomást szerzett. A pár kapcsolata emiatt megromlott, így megegyeztek abban, hogy az asszony elköltözik otthonról. A nő 2019. augusztus 26-án szeretője lakására ment, ahol szóváltás alakult ki köztük arról, hogy a férfi mit híresztel kettejük kapcsolatáról, majd az asszony azzal hívta fel a férjét, hogy a sértett lekezelően beszélt vele. A történtek hallatán a férfi az engedéllyel tartott vadászpuskájával vetélytársa házához hajtott, és fegyverével a ház udvarán tartózkodó sértett irányába lőtt: az első lövés még célt tévesztett, a második azonban a bejárati ajtón keresztül halálosan megsebesítette a házba menekülő férfit. A lövések hangjára a szemközti házból elindult az utcára az áldozat édesapja, akire a támadó célzott lövést adott le, de nem találta el. Az idősebb férfi ezután az utcán felelősségre vonta, majd amikor hátat fordított neki, és elindult megnézni, hogy mi történt a fiával, a vádlott hátba lőtte. A helyszínről autójával elhajtó férfi később az őt kereső rendőrjárőrnek adta meg magát. A büntetés kiszabása során a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott büntetlen előéletét, részben bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomását, megbánó magatartását és azt, hogy az elkövetéskor két kiskorú gyermeke eltartásáról gondoskodott. Súlyosító körülményként értékelte a hasonló bűncselekmények elszaporodottságát, az elkövetéshez használt eszköz különösen veszélyes voltát, az idősebb sértett vonatkozásában pedig azt, hogy a vádlott fényes nappal, a nyílt utcán, kivégzésszerűen követte el tettét. Az ítélet ellen az ügyészség, a vádlott és védője is fellebbezést jelentett be, a büntetőper a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.