Gulyás az EP-vitáról: „mindennek az alja”

Drasztikus eszközökkel igyekszik megelőzni a kormány az építőipari alapanyagok további drágulását.

A magyar pedofiltörvényről szóló európai parlamenti vitával is foglalkozott a kormány – mondta el a Kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint "mindennek az alja", hogy a vitában egy olyan máltai EP-képviselő a vezérszónok akit korábban "meleg bosszúpornó terjesztésért ítéltek el". A kormány szerint senkinek semmi dolga nincs azzal, hogy felnőttként ki hogy éli meg az életét, de a gyermekvédelembe ez nem szivároghat be, a szexuális életre nevelés elsődlegesen a szülők kötelessége és az Európai Alapjogi Charta is kimondja ezt, valamint azt is, hogy a gyermekek nevelése nemzeti hatáskör. A kormány szerint emiatt a pedofiltörvény homofób részei is megfelelnek az európai jogszabályoknak. Gulyás szerint nem tesz jót az EU jövőjének, ha egyes eurokraták napi politikai ügyek miatt használják az uniós jogot. A kormány ettől függetlenül „minden tárgyszerű vitára nyitott, de visszautasítják azt a méltatlan vitát, amiben az Európai Néppárt (a Fidesz korábbi pártcsaládja) is részt vett”. A kormány csak akkor hajlandó változtatni a törvény szövegén, ha az Európai Bíróság találja az uniós szabályokkal ellentétesnek. A miniszter szerint álhír, hogy nem támogatja az Európai Bizottság a magyar uniós helyreállítási tervet, erről még folynak a tárgyalások, de az kétség kívül igaz, hogy az elmúlt három hétben már lezárt területekkel kapcsolatban is előálltak egészen abszurd követelésekkel az Európai Bizottság részéről. Járványügyi szempontból Európa egyik legbiztonságosabb országa vagyunk, a negyedik hullám és a delta variáns terjedése ma azokat fenyegeti, akik nincsenek beoltva. Gulyás szerint valamennyi magyarországi oltóanyag védelmet ad a delta variáns terjedése ellen. Ezért oltási akciót indít a kormány, medikusok segítségével a háziorvosok akár személyesen is felkeresik azokat a hatvan éven felülieket, akik még be akarják oltatni magukat. Eddig már több mint fél millió uniós védettségi kártyát töltöttek le és nyomtattak ki. 5 519 000 fölött van a beoltottak száma, napok óta olyan betegek halnak meg koronavírusban, akik nem voltak beoltva. Az építőanyagok árának emeléséről a miniszter azt mondta, ezek kivitelére engedélyt vetnek ki, ez október 1-től érvényes, de a regisztrációs kötelezettséget az építőanyagok exportjára már azonnali hatállyal elrendelik. Acél-, és vastermékek, szigetelőanyagok, homok, kő, kavics, sóder tartozik ebbe a körbe. Ezeknek az anyagoknak a fuvarozását is be kell jelenteni. Homok, kavics, agyagbányászatot végző vállalkozásoknál a kormány által meghatározott árnál drágább értékesítés esetén a különbség 90 százalékát az állam bányajáradékként elvonja a 3 milliárd forintnál nagyobb forgalmú cégektől. A foglalkoztatottak száma 4 607 000, 50 ezerrel magasabb, mint tavaly ilyenkor. A kormány szerint a nyáron tovább javul a helyzet, így őszre akár foglalkoztatási csúcs is jöhet. Gulyás Gergely szerint sajnálják, hogy a Lánchidat Karácsony Gergely nem bocsájtja a tűzijáték szervezőinek rendelkezésére. A kormány folyamatosan nyomon követi az oltóanyagok hatásait, ez alapján azoknál is biztonságosnak tartják a kínai oltásokat, akiknél nem alakult ki antitestes védettség. Gulyás szerint amíg a szakemberek nem mondják egységesen, hogy harmadik oltásra is szükség van, addig nem rendelnek el ilyet. A civil szervezetek névtelen adományozásának megszüntetésével kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, a jogszabály előkészítése még folyik.