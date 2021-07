Kockakővel dobott meg egy buszt, megsérült egy csecsemő

A budapesti nő összesen 420 ezer forintot lopott el.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. Kerületi Rendőrkapitánysága sikkasztás bűntette és más bűncselekmény miatt nyomozott ismeretlen tettes ellen, aki 2020. december 31. és 2021. január 28. között többször is kisebb összegeket lopott el egy ruházati üzletlánc két fővárosi boltjának bevételéből. Kiderült, hogy az elkövető az egyik üzletvezető-helyettes volt – számolt be róla a police.hu . A nyomozás adatai szerint a budapesti nő öt alkalommal, összesen 420 ezer forintot vett ki a XXII. kerületi és VI. kerületi üzletek kasszáiból. Kezdetben csupán 60 és 80 ezer forintos összegeket, majd végül már 120 ezer forintot vett magához. A bűncselekmények leplezéséhez még külön címletjegyzéket is hamisított az elszámolásokhoz. A rendőrök azonosították a 28 éves H. Anettet, majd 2021. február 3-án elfogták és előállították a XXII. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol egyrendbeli, folytatólagos egységben és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, valamint ötrendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nő elismerte a bűncselekmények elkövetését és elmondása szerint megbánta. A nyomozók befejezték az eljárást, és az iratokat vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek.