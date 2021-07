Hivatalos: nézők nélkül rendezik meg a tokiói olimpiát

Több, mint fél évszázad után játszhat ismét finálét Anglia jelentős torna döntőjében, miután hosszabbításos mérkőzésen győzte le 2-1-re Dániát a labdarúgó Európa-bajnokságon.

Az angol válogatott lesz az olasz csapat ellenfele a labdarúgó Európa-bajnokság fináléjában, miután szerdán, lapzártánk után 2-1-re verte a dán együttest a londoni Wembley Stadionban. Damsgaard szabadrúgásgóljával a dánok kerültek előnybe, ezt Kjaer öngóljával egalizálta Anglia (1-1). Eztán nem született gól, következett a hosszabbítás. Tizenegyest kapott Anglia, de Kane kihagyta, ám a kipattanóra ő reagált a leggyorsabban, és a döntőbe lőtte csapatát. Anglia az 1966-os (amúgy győzelemmel abszolvált) világbajnokság után 55 évvel jutott nagy torna döntőjébe. A mérkőzés emberének a győztes gól szerzőjét választották, akitől természetesen a kihagyott tizenegyesre vártak magyarázatot: „Előre eldöntöttem, hová lövöm, és volt már, hogy jobban sikerült. Van úgy, hogy hibázol, de szerencsére kaptam még egy lehetőséget” – fogalmazott Harry Kane, az angolok középcsatára, aki sportszerűen méltatta ellenfelüket: azt mondta, hihetetlen mérkőzést játszottak, amelyen riválisuk nagyon jól teljesített. A győzelmet szerinte annak köszönhetik, hogy a bennük lévő összes energiát sikerült mozgósítaniuk, és amikor a legjobban kellett, lecsaptak.”

Gareth Southgate, az angolok szövetségi kapitánya filozófikusan közelítette meg a történteket, elmondta, az elődöntő előtt külön felhívta a játékosok figyelmét arra, hogy a mérkőzésen lesz majd egy hullámvölgy, és ahhoz, hogy abból kijöjjenek, nem szabad elveszíteniük a fejüket és pánikba esniük: „Tartották magukat ehhez, ezért nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen élni tudtak ezzel a hatalmas lehetőséggel” – lelkendezett az angol kapitány, aki kitért a Wembley-ben szurkoló hazai nézőkre is: „A szurkolók fantasztikusak voltak.” Egyúttal értékelte ellenfelük erényeit is: „A dán csapatot sokan alulértékelték, aztán láttuk, milyen nehezen lehet legyűrni” – mondta. Az európai szövetség nem volt elragadtatva az angol szurkolóktól és fegyelmi vizsgálatot indított a dán himnusz kifütyülése miatt és azért, mert a házigazdáknak megítélt tizenegyest követően a lelátóról többen lézerfénnyel próbálták megzavarni Kasper Schmeichelt, a dánok kapusát. Kasper Hjulmand, a dánok szövetségi kapitánya ugyancsak a fair play szellemében szólt, ámbátor láthatóan megtörte az elvesztett elődöntő. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón rögvest gratulált kollégájának, azt mondta, látható az utóbbi évek munkája a csapatán, és remek együttest épített a fiatalokból. De persze számára is a mérkőzést eldöntő tizenegyes, annak előzménye volt a legfontosabb. Tudniillik a sorsdöntő pillanatban két labda volt a pályán, méghozzá a történések epicentrumának közelében: „Az mindig benne van a játékban, hogy veszítesz, de hogy ilyen körülmények között, az bosszantó. Nem lehet nem beszélni arról, hogy az eseményekhez közel, zavaró helyen ott volt egy másik labda is a játéktéren” – fogalmazott a dán szövetségi kapitány, aki emellett még a tizenegyesbe torkolló szabálytalanságot is vitatta. (Nem mellékszál, a büntetőt a VAR-szobában ülők is kielemezték, és jogosnak találták.) Kijelentette, nyilvánvalóan nagy csalódás nekik, hogy ennyire közel voltak a döntőhöz, de mégsem érték el. „Ettől függetlenül elképesztő, amit a srácok véghez vittek. Fantasztikus energiák vannak bennük, fantasztikus, ahogy játszottak, önmagukat adták.” Csapatáról szuperlatívuszokban szólt, szerinte a dán együttest alkotó futballisták nemcsak a játéktudásuknak, hanem az emberi tulajdonságaiknak is köszönhetik, hogy az Európa-bajnokságon szárnyaltak. Olyan erős közösséget alkotnak, amelyik a legutolsó pillanatig képes harcolni a szent célért. „Most nagy a csalódottság, de nem hiszem, hogy sokáig tart ez az érzés. Megpróbáltuk, majdnem összejött, de miért is ne sikerülne legközelebb?” – fejezte be értékelését az igencsak optimista jövőképet felvázoló szakember.

A skandinávokra nagyon jellemző (és elsajátításra érdemes) pozitív gondolkodás mintapéldája volt a dán csapatkapitány, az amúgy öngólt lőtt Simon Kjaer véleménye is, aki egyáltalán nem akart világgá menni hibája miatt. Azt mondta, csodálatos kalandban volt részük, „sokkal többet értünk el, mint amennyit előzetesen remélni mertem, ez nagyon büszkévé tesz”. A mindkét gólban döntő szerepet játszott angol Raheem Sterling (őt rúgta fel a dán védő a vitatott büntetőnél) elmondta, tudták, hogy nagyon nehéz lesz feltörniük a dánok védelmét, de úgy érezte, jobb erőnlétük, rámenősebb stílusuk miatt nem végződhet csak az ő győzelmükkel az elődöntő. Kiemelte, mennyire fontos volt, hogy türelmesek legyenek, és a hosszabbításban se kapkodjanak. „Először kaptunk gólt a tornán, de jól reagáltunk, a csapatszellem nagyszerű volt. Egy újabb lépést tettünk, és mostantól a következőre összpontosítunk, az olaszok elleni fináléra. Tudjuk, mennyit jelent ennek az országnak a futball” – mondta. Esetében nyilvánvalóan megkerülhetetlen, hogy mit gondolt a döntő gólt megelőző büntetőről, amelynek ő volt a szenvedő alanya. Sterling szerint azonban nem fér kétség a szabálytalansághoz.

Elődöntő Anglia–Dánia 2–1 (1–1, 1–1, 2–1) – hosszabbítás után London, Wembley Stadion, 64 950 néző. Gólszerzők: Kjaer (39. – öngól), Kane (105.), ill. Damsgaard (30.). Az Olaszország–Anglia finálé vasárnap 21 órakor kezdik Londonban (tv.: M4 Sport).