Nem tudni, miért lőtték le Haiti elnökét

Pár embert már letartóztattak, de bővebb információt nem közöltek a helyi hatóságok. Így egyelőre az indíték sem ismert.

Claude Joseph ügyvezető miniszterelnök már röviddel a gyilkosság után bejelentette, hogy a támadók spanyolul kommunikáltak. Egyes helyi hírportálok már Venezuelához és Kolumbiához kapcsolták a bűncselekményt. A lap szerint most kérdés, hogy politikailag ki fogja irányítani az országot. Claude Joseph megbízott miniszterelnök szerdán közölte, hogy ő vette át a hatalmat. Ariel Henry - akit Moïse hétfőn nevezett ki, és akinek szerdán kellett volna hivatalba lépnie, mint miniszterelnök - bírálta a lépést. Úgy vélekedett, elhamarkodott lépés volt az egész országra kiterjedő szükségállapotot hirdetni. Számára Joseph egyébként nem legitim kormányfő. Katja Maurer szerint az utóbbi időben többször is mészárlások és gyilkosságok sújtották az országot, de az elnök elleni merénylet volt az, ami már a nemzetközi közösség figyelmét is felkeltette. Mint lapunk is beszámolt róla , Jovenelle Moïse elnököt szerda hajnalban ölték meg, miután fegyveresek lerohanták az otthonát.