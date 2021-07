Már nem kell sokat várni és megérkezik a lehűlést hozó hidegfront

Azt kifogásolják, ahogy a Google a Play Áruházat működteti.

Három tucat amerikai állam és a főváros, Washington is beperelte a Google-t a versenyszabályok megsértése címén - közölte szerdán az amerikai média. Sajtóhírek szerint a felperesek azt kifogásolják egy kaliforniai szövetségi bíróságon benyújtott keresetükben, ahogyan a Google az Android operációs rendszerrel ellátott okostelefonokon működteti az alkalmazásokat kínáló Play Áruházat. A Google tiltja a Play Áruházban az általa kifogásolt tartalmú applikációk megjelenését, egyesektől megköveteli fizetési eszközeinek igénybe vételét, illetve a tartalmak és a szolgáltatások eladásából származó bevételeik után harminc százalékos bizományosi díjat szed be. Az ilyen gyakorlat miatt a Google-t bírálatok érték az alkalmazások fejlesztői részéről, különösen az után, hogy a vállalat szeptemberben bejelentette, hogy szigorúbban fogja megkövetelni a szabályok betartását. A Google applikációs áruházát jóval többen használják, mint az Amazon, a Samsung, a Huawei vagy más, ilyen profilú vállalatok hasonló szolgáltatásait. Ez már a sokadik per az Alphabet tulajdonában lévő vállalat ellen az Egyesült Álamokban, illetve az Európai Bizottság is többször hatalmas büntetéseket szabott ki rá a trösztellenes szabályok megsértése, dominanciára törő magatartás, illetve piaci erőfölényével való visszaélés miatt.