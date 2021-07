"Közbotrány, hogy arányaiban ugyanannyit szed vissza az állam egy ápolónőtől, mint egy bankigazgatótól"

Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az Orbán-kormány terheli meg leginkább adókkal és járulékokkal a minimálbért, illetve tartja fenn Európa legmagasabb áfáját.

Na, elkezdődött, a fizetett trollok megkapták a feladatot a Fidesztől, hogy adóemeléssel riogassanak. Nos, igen, nekik, az adófizetők pénzén élősködő gazdagoknak biztosan nőni fog az adójuk. Lesz Tiborcz-adó és Mészáros-adó is, a multiktól is többet várunk, ahogy arról több mint 120 OECD-ország megállapodott, kivéve persze a Fidesz-kormányt, amely továbbra is a kiváltságokat védi – írta pénteken Karácsony Gergely Facebook-oldalán. A főpolgármester bejegyzésében azt ígérte, hogy a mindenkori főpolgármester és miniszterelnök is többet fog visszaadni a közösbe, a milliós fizetéssel rendelkezőktől pedig többet várnak.

„Mert közbotrány, hogy ma arányaiban ugyanannyit szed vissza az állam egy ápolónőtől, mint egy bankigazgatótól. Igazságos gazdaságpolitikát folytatunk, leszámolunk az állami korrupcióval, átlátható, kiszámítható viszonyokat teremtünk, összetartó társadalmat, ahol az 1 százalék többet fog beadni a közösbe, hogy a 99 százaléknak több jusson” – írta a politikus.

Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az Orbán-kormány terheli meg leginkább adókkal és járulékokkal a minimálbért, illetve tartja fenn Európa legmagasabb áfáját.