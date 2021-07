Aranyérmes a női csapat az öttusa Eb-n

Megvédte címét a Tampa Bay Lightning az észak-amerikai jégkorong-bajnokságban, az NHL-ben.

A tavalyi év után idén is a Tampa Bay Lightning lett az észak-amerikai profi jégkorong-bajnokság, az NHL legjobbja, miután Stanley Kupáért rendezett nagydöntőben 4-1-re diadalmaskodott a Montreal Canadiens ellen – a rájátszás legjobbja a floridaiak kapusa, Andrej Vasziljevkszkij lett. Talán, ha amerikai a csapat, a vége is meseszerű lett volna, ám a Canadiens Kanada, sőt Francia-Kanada büszkesége, így elmaradt a klasszikus befejezés: az alapszakaszból utolsóként az NHL rájátszásába jutó Montreal megannyi bravúr után az utolsó lépcsőfokon, a Stanley-kupa nagydöntőjében elbukott a címvédő Tampa ellenében, így nem ért véget a kanadai csapatok 1993 óta tartó böjtje, s immáron 28 esztendeje, hogy utoljára juharleveles alakulat emelhette magasba minden hokis legvágyottabb trófeáját. Akkor éppenséggel a rekordbajnok Canadiens örülhetett, ám az azóta eltelt szűk három évtized során a nagydöntőig is mindössze ötször jutott el a közös határ északi oldaláról valamelyik csapat, utoljára éppen tíz éve a Vancouver, de nyerni neki sem sikerült. A Habs becenévre hallgató montrealiakban az idén még legfanatikusabb híveik sem bíztak, s úgy tűnt, a playoff első körében a Toronto simán ki is ejti nagy riválisát, ám a Canadiens 1-3-ról megfordította a négy nyert meccsig tartó párharcot, s ettől olyan lendületbe jött, hogy előbb 4-0-val kisöpörte a Winnipeget, majd a fináléért az alapszakaszban csak rosszabb győzelmi mutatójával a második helyre szorult Las Vegast. Cseppet sem mellékesen mindhárom párharcot pályahátrányból húzta be, köszönhetően a rendkívül fegyelmezett csapatjátéknak – a Toronto elleni negyedik meccs és a nagydöntő első mérkőzése közötti 31 emberhátrány mindegyikét kivédekezte, sorozatban hét mérkőzést játszott úgy le, hogy nem volt egy pillanatig sem hátrányban, s a hat hosszabbításból ötöt megnyert –, no és persze leginkább az elmúlt évtized talán legjobb kapusának, Carey Price-nak, aki ihletett formában védett a nagydöntőig. Ahol azonban a másik ágról a címvédő, az alapszakaszban két legjobb csatára, a sérülés miatt az összes meccset kihagyó orosz Nyikita Kucserov, valamint a bajnokik bő felét mulasztó Steven Stamkos nélkül is meggyőző, a rájátszásra a két visszatérővel brutálisan megerősödő, címvédő Tampa érkezett, méghozzá a nagydöntő kezdetére tökéletes gépezetté összeállva. A playoff első körében, a Florida ellen ugyan még csikorgott a gépezet, főleg a védelem, öt meccsen 17 gólt kapott a címvédő, hogy aztán a hatodikon az orosz fenomén, Andrej Vasziljevszkij lehúzza a rolót, továbbvédve csapatát a nyolc közé. Ahol az alapszakaszban éppen a Lightning csoportjának élén végzett Carolina következett, persze újabb Vasziljevszkij-parádékkal, s az utolsó, ötödik meccsen kapott gól nélkül, azaz shutouttal. A döntőért a New York Islanders ellen aztán megizzadt a Bolts, de a mindent eldöntő, hetedik meccsen megint jött a szokásos, párharcot lezáró Vasziljevszkij-shutout, s így a Tampa egy lépésre került a címvédéstől. S ezt viszonylag könnyedén meg is tette: az első három meccsen ugyan csak 80-szor talált kaput a Habs 97 kísérletével szemben, ám míg a Canadiens csak ötször, a Tampa 14-szer örülhetett gólnak. A visszatérő, s végül 8 góllal és 24 assziszttal a kanadai táblázat élén végző Kucserov – amúgy tavaly is ő bizonyult a legeredményesebbnek –, valamint a 14 találattal gólkirály Brayden Point vezetésével ugyanis a Lightning tökéletes és kegyetlen támadógépezetté vált, melynek ékes bizonyítéka, hogy a ponttáblázat első öt helyére a floridai egylet játékosai kerültek. Hátul pedig Vasziljevszkij adta a szokásos tartást, aki a finálét lezáró ötödik mérkőzést stílusosan, naná, hogy kapott gól nélkül hozta le… Nem véletlen, hogy ő vehette át a rájátszás legjobbja – MVP – címet: 23 mérkőzését 1,9-es kapott gólátlaggal, 93,7 százalékos védési hatékonysággal, s 5 shutouttal zárta, így kilenc évvel a Los Angeles-i Jonathan Quick után ismét kapushoz került a Conn Smythe-trófea. A Tampa vitrinjébe pedig a harmadik Stanley-kupa: az 1992-ben alapított franchise először 2004-ben ért a csúcsra a Calgary ellen, hogy aztán a tavalyi, Dallasszal szembeni diadal után az idén megvédje címét. Ami nem is olyan egyszerű az NHL-ben, a Pittsburgh 2016-17-es duplázása előtt utoljára 1997-98-ban a Detroitnak sikerült. Jövőre bizonyosan a triplázás a célja a Boltsnak, ám erre a bravúrra legutóbb az Islanders volt képes úgy negyven éve – sőt, a Szigetlakók akkor sorozatban négyszer, 1980-83 között diadalmaskodtak –, azaz nem lesz egyszerű menet. De az út felén már túljutott a Tampa.