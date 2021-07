A járvány újabb hulláma fenyegeti Ukrajnát

Noha magyarázkodni kényszerült több ügyben is, nem merült fel lecserélése.

A német ellenzéki Zöldek nem változtatnak kancellárjelöltjükön annak ellenére sem, hogy Annalena Baerbock társelnök több hibát ejtett az utóbbi hetekben - közölte a párt másik társelnöke, Robert Habeck egy szombati lapinterjújában az MTI szerint.

Habeck a Süddeutsche Zeitungnak azt mondta: ballépései és kevesebb (politikai) tapasztalata ellenére, a tagság továbbra is Baerbockot akarja jelölni a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásra, és ő is, akinek pedig egyedül volt még esélye a jelöltségre, teljes mértékben Baerbockot támogatja. A társelnök emlékeztetett rá, hogy az idén áprilisban csaknem egyhangúlag választották meg jelöltnek Baerbockot, és fel sem merült azóta, hogy lecseréljék. "A jelöltnek most az a feladata, hogy az elnyert bizalomból a legjobbat hozza ki" - tette hozzá. A baloldali ökopárt május első felében még minden felmérésben vezetett. Választói támogatottsága azonban Baerbock botlásaival párhuzamosan gyengülni kezdett. A 40 éves politikus több ügyben magyarázkodásra kényszerült. Szombati jelentésében a dpa német hírügynökség felidézte, hogy Baerbock hivatalos életrajzában több ellentmondásos rész van, és a legutóbbi könyve kapcsán plágiummal is megvádolták. A politikai vetélytársak reakcióit jól jellemezheti a Baloldal (Die Linke) Bundestag-frakciója társelnöke, Amira Mohamed Ali egyik Twitter-bejegyzése, amely szerint Annalena Baerbock "elviselhetetlen arroganciával" viszonyul az alacsony jövedelmű emberekhez, és "okos klímapolitika helyett még inkább megosztja a társadalmat"