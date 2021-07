Sokan lettek milliomosok, miután kihúzták ezt az öt számot

A városban nagyon sok medve grasszál, a hatóságok fellépését pedig nem tartják elégségesnek a demonstrálók.

Ez volt olvasható egy transzparensen péntek este az erdélyi Tusnádfürdön, ahol már szinte mindennaposak a medveriasztások. A Főtér beszámolója szerint 200 ember tiltakozott az állapotok ellen. Butyka Zsolt polgármester elmondta, hogy a tüntetést három helyi tanácsos kezdeményezte. Megjegyezte, hogy a város polgárai már nem bírják a medvegyűrődést, így nem lehet élni, valamit tenni kell. A településvezető maga is érintett a történetben, ugyanis nemrégiben az ő garázsában is jártak medvék. A tüntetés szervezői összeállítottak egy petíciót is, amelyet aláírhattak a jelenlévők. Ezt az ígéret szerint el fogják juttatni az illetékes megyei és országos intézményekhez.