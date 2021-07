Eb-gondolat - Határtalan körítés

Hajszál választja el a magyar labdarúgást a kitiltástól az európai porondról az UEFA múlt pénteki fegyelmi döntései után, az MLSZ nem halogathatja tovább a tarthatatlan lelátói állapotok felszámolását.

Sokkolta a hazai futballközvéleményt az UEFA fegyelmi bizottságának pénteki döntése: az európai szövetség testülete 100 ezer euró befizetésére kötelezte az MLSZ-t, ezen kívül a magyar válogatott következő két hazai mérkőzését zárt kapuk mögött kell megrendezni. A büntetést a magyar drukkerek egy szűk csoportjának vállalhatatlan viselkedése miatt kapta az MLSZ, a rendbontók a Portugália és Franciaország elleni budapesti, illetve a Németországgal Münchenben vívott Európa-bajnoki csoporttalálkozón viselkedtek megengedhetetlenül. A szankció nem vonatkozik a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre, mert azokat a nemzetközi szövetség, a FIFA szervezi, ezért az UEFA égisze alá tartozó következő két itthoni Nemzetek Ligája-találkozón nem lehetnek nézők a lelátón.



Van egy harmadik zárt kapus büntetés is, ezt azonban felfüggesztették, ha nem lesz gond a nézők viselkedésével, akkor ez nem lép hatályba.

A magyar futball jól felfogott érdeke, hogy végre sikerüljön megfékezni azt a néhány száz embert, akik miatt immár a kizárás is reális veszély, ha továbbra sem szűnnek meg a lelátón azok a rasszista, homofób, gyűlölködő megnyilvánulások, amelyek miatt Magyarország 2012 óta feketelistán van az UEFA-nál. „Engem őszintén szólva meglepett, hogy ilyen szigorú döntéseket hozott az UEFA, enyhébb büntetésekre számítottam – mondta a Népszavának Jósa Bálint, az UEFA rasszizmus elleni harcát támogató FARE nevű nemzetközi szervezet magyar elnökségi tagja. - Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szinte minden problémás ország rendet tett a nézőtéren, amikor a rendbontások számának növekedésével arányosan súlyosbodtak az UEFA büntetései. Azt gondolom, ha most sem foglalkozik elég komolyan az MLSZ ezzel a kérdéssel, akkor a mostaninál súlyosabb szankció valószínűleg a pontlevonás vagy a kizárás lehet, amit az Európa-bajnoki selejtezők mellett a világbajnoki kvalifikációs sorozatra is ki lehet terjeszteni, amivel azok járnak rosszul, akik tényleg szurkolni mennek ki a stadionba és betartják a szabályokat. .” A FARE elnökségi tagja hozzátette: szervezetük többször felkínálta segítségét a magyar szövetségnek, és voltak Budapesten a szervezet képviselő is, ám az MLSZ nem élt ezzel a lehetőséggel. Nemrég írt újabb levelet a FARE nemzetközi vezetősége az MLSZ-nek, amelyben felajánlotta segítségét a lelátói rend kialakításához. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétvégi Facebook-posztja alapján úgy tűnik, a magyar kormány továbbra sem kíván tudomást venni a katasztrofális lelátói megnyilvánulásokról. A politikus azt írta, hogy kettős mércét alkalmaz az UEFA, amely a nézők között elbújó besúgókat alkalmaz és az ő jelentéseik alapján büntet. Szijjártó szavait az MLSZ szombati közleménye cáfolta, a szövetség tételesen közzétette, melyik mérkőzésen, miért kapta története legsúlyosabb büntetését a magyar futball: az UEFA büntetései több tételből állnak, az egyikbe tartoznak az olyan objektív tények, mint pályára befutó néző, a játéktérre dobált tárgyak, ezeket a televízióban is mindenki látta, a fegyelmi szabályzat az ilyen esetekre pontos összegeket tartalmaz, ezeken nincs mit vitatni.

A fegyelmi eljárás során a diszkriminatív, rasszista megnyilvánulásokat vizsgálta az európai szövetség: a portugálok ellen „anti LMBTQ” feliratot emeltek többször a magasba, ezen kívül hallható volt a portugál sztárt, Ronaldót provokáló „Cristiano homosexual” rigmus.

A franciákkal vívott mérkőzésen a térdelést elítélő molinót tettek ki, illetve „buzi franciák, bonjour” rigmust skandált a szurkolók egy csoportja. A Münchenbe utazott drukkerek – akiket az itthoni beszámolók szerint igazságtalanul vegzáltak a helyi rendőrök – a mérkőzésen LMBTQ elleni molinót mutattak fel többször, illetve azt kiabálták, hogy „Deutschland, Deutschland homosexual”. Ezek között a nagyon rendes, ártatlan drukkerek között voltak olyanok, akik kábítószert vagy náci jelképeket tartottak maguknál, ezért őket őrizetbe vették. Az UEFA minden vétséget kép- vagy hangfelvétellel tud bizonyítani. Szurkolói oldalakon elterjedt – és ezt a téves képzetet erősíti Szijjártó Péter Facebook-bejegyzése is –, hogy a FARE munkatársaitól kapta meg a felvételeket az UEFA. Az európai szövetség azonban televíziós felvételeket, illetve szurkolói honlapokon elérhető fényképeket használt fel a bizonyítási eljárás során. Többek szerint az UEFA inkorrekt, maffiaszervezet, akik így vélekednek, vélhetően nem tudják, hogy az európai szervezet alelnöke Csányi Sándor MLSZ-elnök, a fegyelmi bizottságának pedig tagja Berzi Sándor, az MLSZ nemzetközi igazgatója. Szijjártó után Budai Gyula, fideszes országgyűlési képviselő is beállt a sorba, Facebook-posztjában megkérdőjelezte az UEFA létjogosultságát és kijelentette: ő öt évre eltiltotta az UEFA-t az európai futballesemények szervezésétől. Ha ezt komolyan veszik az érintettek, akkor Csányi Sándornak és Berzi Sándornak is be kell fejeznie munkáját a kontinentális futballszervezetnél.