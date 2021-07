Vivicittá: Csere Gáspár harmadszor is megnyerte a félmaratont

Argentína 1-0-ra legyőzte a házigazda Brazília válogatottját a labdarúgó Copa America szombat esti döntőjében.

„Őrületes, egészen felfoghatatlan az a boldogság, amit érzek. Megszabadultam attól a tüskétől, hogy a válogatottal még nem nyertem semmit, pedig hosszú éveken át közel voltam ehhez, és tudtam, egyszer eljön majd az idő. Hálás vagyok a sorsnak ezért a pillanatért” – kommentálta a lefújást követően az euforikus hangulatban lévő Lionel Messi, hogy a Copa América döntőjében Argentína 1-0-ra verte idegenben, ráadásul a Maracanában az ősi rivális Brazíliát. Argentína 28 éve várt erre a pillanatra, ami igazolja, hogy a jelenkor egyik (ha nem a legnagyobb) labdarúgója jó okkal volt elfogódott. Hiszen szó szerint álomdöntőt nyert csapata. Az első félidőben egy zseniális, negyven méteres kiugratás után Di María emelte át a labdát a kifutó brazil kapus feje fölött, ami aztán el is döntötte az idei tornát (0-1). Mivel a Copával párhuzamosan zajlik az Európa-bajnokság, talán nem istenkáromlás összehasonlítani a két stílust. Szóval: a dél-amerikai semmiképp nem a fair play színtere, a finálé legalábbis tele volt sunyi és alattomos belemenésekkel, színészkedésekkel, a brazil Neymart úgy faragták, ahogy a tilinkót szokták, minden labdaérintésekor egy réteget lehántottak a lábáról az argentin védők. Nem csoda, hogy a végére elment a kedve az egésztől, és a lefújás után a dél-amerikai szappanoperák túlcsorduló érzelmeit idéző módon pont a kamera előtt kezdett el zokogni. Amúgy néhány perc múltán Messi ment oda hozzá, és megölelte barátját, akivel amúgy anno a Barcelonában rúgták együtt a bőrt, és a torna alatt folyamatosan azt erősítették szurkolóikban: ők nem ellenfelek, hanem barátok, akik csak ezen a meccsen teszik félre ezt. Nyilván, hogy a legnagyobb érdeklődés Messit övezte a döntő után, aki még elmondta: nagyon bízott csapatában, amely szerinte már a legutóbbi Copa Américán is jó volt, de csak most lett igazán erős. Szerinte kiváló játékosok alkotják a csapatot, akik mindig előre tekintenek, soha nem panaszkodnak semmire, csak a célra fókuszálnak. „Most nagyon boldogok vagyunk, ezzel a mérkőzéssel pedig történelmet írtunk, hiszen Brazíliát saját pályáján vertük meg a döntőben” – összegzett az argentin sztár. Ha meg visszatér Barcelonába, talán majd eldönti, hol fogja folytatni, merthogy a Copa alatt lejárt a szerződése, és ingyen igazolható.