Hosszú távú segítséget kapnak a Sellye környéki jégkárosultak

Müller Cecília továbbra is a járvány okozta bokros teendőire hivatkozva hosszabbította meg újabb 45 nappal néhány, a független képviselő által igényelt dokumentum kiadását.

– Az archív képen Müller mosolyogva megy a rendőrök között, de ha rajtam múlik, fog még nem mosolyogva is rendőrök között állni. Az országos tisztifőorvos még mindig a járvány okozta bokros teendőire hivatkozva hosszabbítja meg újabb 45 nappal ( így összesen megint 90 napnál tartunk ) néhány olyan dokumentum kiadását, ami a titkárnőjének egy mail megírásába, a projektmenedzserének pedig 10 kattintásába kerülne – írta közösségi oldalán Hadházy Ákos. A független képviselő megjegyezte, adatkérése ugyanazt a projektet érinti, amiről akkor is kérdezte Müller Cecíliát, amikor a félrement mailben javasolta a kollégáinak, hogy egy mondvacsinált okkal a hosszabbítsák meg a válaszadást.

– Akkor is 90 napig húzta a választ, a mostani adatkérés az akkor kiadott szerződések alapján felmerülő újabb kérdésekre irányul.