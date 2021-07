Jegy nélküli szurkolók próbáltak betörni a Wembleybe

A férfiaknál a szerb Novak Djokovic, a nőknél pedig az ausztrál Ashleigh Barty emelhette magasba az elsőnek járó trófeát.

Egy polcra került a nagy hármas, miután Novak Djokovic vasárnap négy szettben 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:3-ra legyőzte Matteo Berettinit a wimbledoni tenisztorna döntőjében. A szerb világelső összességében hatodszor, 2018 és 2019 után zsinórban harmadszor nyerte meg az angliai füves pályás versenyt, s már 20 Grand Slam-győzelemmel rendelkezik, mint a svájci Roger Federer és a spanyol Rafael Nadal. „Novak nagyot játszott, nagy bajnok – jelentette ki Berettini a mérkőzés után, aki ugyan rövidítésben megnyerte az első szettet, ám a mérkőzés további részében nem volt reális esélye a győzelemre. – A történelemkönyvét írja ennek a sportágnak. Megérdemelten győzött. Remélem, nem utoljára lehettem itt a döntőben és még lesz alkalmam máshol is pályára lépni egy Grand Slam-trófeáért” – tette hozzá a 25 éves olasz. „Először is gratulálok Matteónak, fantasztikus tornát játszott – kezdett bele Djokovic. – Nagyon jó a játéka, nehéz volt nyernem ellene. A legnagyobb álmom volt Wimbledonban győzni, egészen különleges ez a helyszín. Hét évesen megpróbáltam otthon megépíteni ezt a trófeát és most ismét itt van a kezemben. Tisztelegnem kell Roger és Rafa előtt is, ők a legmeghatározóbb játékosok a karrieremben. Nekik is köszönhető, hogy képes vagyok időről időre javulni, az ellenük elszenvedett vereségek tanulságosak voltak. Remélhetőleg nem állok meg itt. Jó formában vagyok, megpróbálom megcsinálni a naptári Grand Slamet” – zárta szavait a világelső, ő 1969 óta az első férfi, aki megnyerte az év első három GS-versenyét. Djokovicra a US Open előtt azonban még egy komoly kihívás vár, a tokiói ötkarikás játékok, amely azért lehet fontos a 34 éves játékos számára, mert még az olimpiai aranyérem hiányzik a kollekciójából. A finálé további érdekessége, a wimbledoni torna 144 éves történetében először fordult elő, hogy a horvát Marija Cicak személyében női mérkőzésvezetője volt egy férfi döntőnek. A női versenyben is érvényesült a papírforma, a világelső ausztrál Ashleigh Barty szombaton 6:3, 6:7 (4-7), 6:3-ra győzte le a cseh Karolina Pliskovát. Az ausztrál játékos – csakúgy mint Djokovic – a győztesnek járó trófea mellett 1,7 millió fonttal térhet haza. „Ez a leghihetetlenebb érzés, amit valaha tapasztaltam a teniszpályán – kezdett bele Barty. – Egész pályafutásom alatt keményen dolgoztam, hogy elérjem a céljaimat. Hihetetlen, hogy sikerült.” Wimbledonban 35 év után fordult elő, hogy két újonc vívta a női finálét, Barty pedig 1980 óta az első ausztrál női bajnok Evonne Goolagong Cawley diadala után. „Az ausztrálok nagyon gazdag történelemmel bírnak a sportban, mindig is arról álmodtam, hogy ennek egy kicsit részese lehessek és példát mutathassak a fiatalabb játékosoknak. Remélem, hogy Evonne büszke rám” – tette hozzá Barty, akit korábban páros játékosként tartották számon, azonban wimbledoni sikerével immár több tornagyőzelme van egyéniben. „Köszönöm, hogy itt lehettem, a mérkőzés minden egyes percét élveztem – értékelt a könnyeivel küszködő Pliskova. – Ashley hihetetlen tornát játszott, nagyon keményen dolgoztam, hogy megnehezítsem a dolgát.”