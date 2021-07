25 megapolisz felelős a világ városi üvegházhatású-gázkibocsátásának több mint feléért

Ha csak néhány percet is, de valóban az űrben töltött Richard Branson brit milliárdos. Saját vállalata fejlesztette az űreszközt, amelynek ez volt a 22. tesztrepülése.

Sok-sok kudarc után végre maga a tulajdonos, Richard Branson is felemelkedett az űrbe helyi idő szerint tegnap délelőtt a Virgin Galactic VSS Unity nevű szárnyas rakétájával. Nem függőlegesen szállít fel az űrjármű, ahogyan ezt eddig az űrakétáktól megszoktuk, hanem egy kéttörzsű, négy sugárhajtóműves repülőgép, a WhiteKnightTwo (FehérLovagKettő) vitte fel 16 kilométer magasra. A SpaceShipTwo (ŰrHajóKettő - a VSS Unity nevet Stephen Hawkingtól kapta 2016-ban) ekkor kapcsolta be saját rakétahajtóművét és emelkedett háromszoros hangsebességgel, ami 3 700 kilométer/órát jelent, 86 kilométer magasra, ahol az utasok rövid ideig élvezhették a súlytalanságot, majd visszaindult az Új-Mexikói Amerikai Űrrepülőtérre, a Virgin Galactic bázisára, az első kereskedelmi űrrepülőtérre. A VSS Unity nem érte el a Kármán-vonalat, vagyis a 100 kilométer magasságot, az űr tudományosan vett határát, de ahova eljutott, az már az a távolság, amit az USA kormánya az űrnek tekint. A SpaceShipTwo szárnyas rakéta, amely sokszor egymás után is képes űrrepülésre, de leginnovatívabb tulajdonsága, hogy képes változtatni szárnyszögeit aszerint hogy felfelé száll-e a az űrbe, vagy visszafelé ereszkedik. Ilyenkor úgy áll irányba, mint egy tollaslabda, majd repülőgép módjára leszáll a kifutópályán. Az ablak - igazi turistajárműhöz méltóan - minden utasnak jár. A két pilóta mellett Branson, és három társa - Beth Moses, fő-asztronauta-kiképző, Colin Bennett, főmérnök, és Sirisha Bandla, kutatási és kormányzati kapcsolatokért felelős alelnök - alkotta a hattagú legénységet. A mostani sikeres repülés azt jelenti, hogy Richard Branson megelőzte riválisát, Jeff Bezost, aki csak 20-án indul hasonló űrkalandra. Miuátn a brit milliárdos megkapta az engedélyt az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóságtól utasok szállítására, így a Virgin Galactic lett az első cég, ami zöld utat nyert a kereskedelmi űrrepülésre, megelőzve ezzel Bezos Blue Originját.