496 nap választ el az újabb bizonyítási lehetőségtől

A döntőn elszenvedett vereség ellenére általános a vélemény, hogy az angol labdarúgó-válogatott "emelt fővel" tekinthet vissza az Európa-bajnoki szereplésére.

Elmaradt a vasárnap késő estére tervezett pezsgőbontás, az angolok komoly déjà vu érzéssel tértek nyugovóra, hiszen a válogatott a büntetőrúgások terén már eddig is a világ egyik legrosszabb rekordjával rendelkezett, mostanra pedig nemzetközi tornákon tett tíz kísérletéből csak három nyereséget sikerült összekovácsolnia. Hétfői újságcikkek és személyes benyomások alapján úgy tűnik, egyelőre a sportkommentátorok és józan szurkolók is kegyes érzéseket táplálnak Gareth Southgate és csapata iránt. Kiragadott példaként a Daily Mirror kommentárja úgy fogalmazott, hogy a "játékosok a nemzet legjobb tulajdonságait képviselik". A Daily Telegraph pedig emlékeztet, hogy már csak 496 nap választ el a katari vébétől, az újabb bizonyítási lehetőségtől. Fajgyűlölő elemek viszont a büntetőrúgásokat kihagyott színesbőrű játékosokhoz, Jadon Sanchóhoz, Marcus Rashfordhoz és különösen a végső tizenegyest kihagyó, mindössze 19 éves Bukayo Sakához a közösségi csatornákon keresztül intézett minősíthetetlen támadásukkal alaposan rontottak a hangulaton. Akciójukat széles körű elutasítás fogadta, kezdve Boris Johnson kormányfővel, aki szerint az "angol teamet hősökként kellene dicsőíteni, nem pedig rasszista inzultusoknak kitenni. Szégyelljék magukat mindazok, akik ezért az undorító gyalázkodásért felelősek!" Vilmos cambridge-i herceg, az angol labdarúgó szövetség tiszteletbeli elnöke "visszataszítónak" nevezte a történteket. Sir Geoff Hurst, az utolsó, 1966-os világbajnoki győzelem egyik hőse a Sky News-nak nyilatkozva "borzalmasnak" tartotta a kirohanásokat, hozzátéve, hogy 16 éves unokája a büntetőrúgások után rögtön megjósolta a várható szennyáradatot, ami negyedórával később be is indult. A 79 éves sztár szerint Gareth Southgate teljesítménye alapján megérdemli a lovagi címet.

Anglia reménye a 2030-as világbajnokság megrendezésére megcsappanhatott a mérkőzés előtti és utáni zavargások miatt, melyek során 19 rendőrtiszt sérült meg és legalább ötven személyt tartóztattak le. Eldurvult angol szurkolók már a Dánia elleni meccsen is lejáratták magukat, a dán himnusz kifütyülésével, a kapus és más játékosok lézersugarakkal való megzavarásával és drukkerek inzultálásával. Hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján a minden felelősséget magára vállaló, a vereség körülményei miatt láthatóan sokkolt Gareth Southgate is a leghatározottabban elhatárolta magát és csapatát a "megbocsáthatatlan" atrocitásoktól. Ugyanakkor visszautasította Henry Winter, a Times befolyásos újságírójának kérdését, hogy vajon "nem túl kedves és udvarias- e az angol csapat a győzelemhez"? Úgy vélte, erről nem lehet szó, hiszen a "világ egyik legjobb, több mint harminc mérkőzésen nyertes gárdája ellen az utolsó pillanatokig versenyben volt".