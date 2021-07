Újabb nyugdíjemelés jöhet novemberben

Úgy tűnik, a Pénzügyminisztériumban már számolgatják, mi lesz, ha az Európai Unió elzárja a pénzcsapot.

Varga Mihály ugyanis az Origonak adott hétfői interjújában azt mondta: „a jelenlegi számítások azt mutatják, hogy a magyar gazdaság teljesítménye akkor is 6 százalék felett nőhet az idén, ha az Európai Uniótól egyetlen fillér sem érkezik az év végéig”. Az ehhez szükséges kormányzati lépéseket a pénzügyminiszter szavai szerint már előkészítették. Azt is elmondta: a második negyedévben 14 százaléknál is nagyobb lehet a magyar gazdaság növekedése (a második negyedévre az elemzők is erőteljes növekedést várnak, amiben jelentős szerepet játszik a tavalyi alacsony bázis, hiszen 2020 második negyedévében több mint 13 százalékos volt a visszaesés). Egész évben pedig 6,5 százalékkal bővülhet a GDP. Jövőre újabb 5,3 százalékos növekedéssel számolnak, így Varga Mihály szerint a hazai gazdaság másfél év alatt ledolgozhatja azt a veszteséget, amit a koronavírus-válság miatt szenvedett el. A pénzügyminiszter szavaiból az is kiderült, hogy a tárca az idei év egészére 4,2 százalékos, jövőre pedig 3,6 százalékos inflációt tart valószínűnek. Ez a nyugdíjasok szempontjából különösen érdekes, mert „ha az éves infláció magasabb lesz 3,6 százaléknál, és jelenleg ez a legfrissebb számítások szerint igen valószínűnek tűnik, akkor novemberben újabb nyugdíjemelés és visszamenőlege kifizetés következik" – fogalmazott Varga Mihály. A kormány az év eleji 3 százalékos nyugdíjemelést júniusban 0,6 százalékkal volt kénytelen visszamenőlegesen korrigálni, mert már ekkor látható volt, hogy a pénzromlás mértéke az idén igencsak meghaladja a kormány által tervezett 3 százalékot. Áprilisban és májusban 5,1, júniusban már 5,3 százalékos volt az infláció, ami több mint nyolcéves rekord. A pénzügyminiszter szerint a kormányoknak nincs sok mozgásterük e téren, az infláció ügyében a jegybankok cselekedhetnek. Szerinte a monetáris politika akcióképességén múlik, mikor rendeződik idehaza az infláció ügye, a mérséklés eszközei a jegybanknál rendelkezésre állnak. A gazdasági növekedés miatt novemberben egyébként nyugdíjprémiumot is fizet az állam, erre a kormány több mint 50 milliárd forintot tett félre.