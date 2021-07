"Az ország vezetőinek inkább szégyenkezniük kellene"

Továbbra is nyomoznak a Pannon Park körül. Hiába ígérték meg, nem akarják átvenni a beruházást, miközben a garanciaóra ketyeg.

A hármas metró kétes értékű kocsifelújítása miatt indított és villámgyorsan lezárt nyomozással ellentétben a biodóm aktája továbbra is nyitva van. A Fővárosi Önkormányzat tavaly októberben tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a kivitelezés elszállt költségei miatt. Korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is vizsgálódott az ügyben, majd átadta az ügyet a rendőrségnek. – A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen – erősítette meg lapunknak a Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata, de a nyomozás érdekeire tekintettel nem adtak bővebb tájékoztatást. Így továbbra is kérdéses, hogy történt-e bűncselekmény a fővárosi állatkert által bekebelezett egykori vidámpark területén indított Pannon Park beruházás körül. A projekt indításában és az első szakasz lebonyolításában résztvevő döntéshozók közül már senki sincs korábbi pozíciójában. Balog Zoltán, korábbi emberi erőforrások miniszter, a Pannon Park kormányzati mentora a 2018-as országgyűlési választások után Kásler Miklósnak „adta át” a tárcát, idén januárban pedig református püspökké szentelték fel. Tarlós István 2019-ben vesztette el a főpolgármester-választást Karácsony Gergellyel szemben, jelenleg miniszterelnöki megbízottként tevékenykedik. Persányi Mikós, az állatkert főigazgatója önként távozott, miután kiderült, hogy a már odaígért 43 milliárd forint mellé még kellene 20 milliárd a projekt befejezéséhez. Egyedül Szeneczey Balázs, korábbi főpolgármester-helyettes maradt meg az ügy körül, most a Vitézy Dávid vezette Budapest Fejlesztési Központ igazgatósági tagjaként dolgozik a projekt állami átvételén. Ez egyébként kínosan lassan halad. Fürjes Balázs, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár kezdetben azt mondta, hogy a „biodóm fővárosi beruházás, a kormány már így is adott rá 43 milliárdot, többet nem fog. Az kevés, hogy a főváros csak a markát tartja”. Ehhez képest tavaly októberben azzal állt elő a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) ülésén, hogy a kormány 60 milliárd forint értékben átvállal fővárosi projekteket, köztük a Pannon Parkot. Budapest vezetése már akkor is erősen kételkedett az ígéret teljesítésében, de mivel nincs pénzük a befejezésre, megpróbálták legalább ebben az ügyben dűlőre vinni a dolgot. Nem sok sikerrel. – Hiába írtuk levelet előbb Fürjes Balázsnak, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek az átvétel módját firtatva hetekkel ezelőtt, választ egyikőjüktől sem kaptunk – mondta a Népszavának Kiss Ambrus, általános főpolgármester-helyettes. A befejezés pedig egyre égetőbb kérdés a főváros számára, hiszen a járvány és a kormány megszorító intézkedései miatt különösen megcsappant büdzséből egyre nehezebb előteremteni a létesítmény őrzésének, karbantartásának, temperálásának havi 100-200 milliós díját. Ráadásul ebben még nincs benne az amortizáció költsége. A megnyitó legutoljára ígért – ma már tarthatatlannak tűnő – 2024. szeptemberi dátumára emiatt alapjáraton is több milliárddal csökken a létesítmény értéke. A biodóm üzemeltetése a külföldi példák alapján várhatóan veszteséges lesz a megnyitása utáni jelentős érdeklődés ellenére is, ráadásul 3-4 év után a vonzerőt csak újabb fejlesztésekkel lehet feléleszteni, amújabb befektetést és forrást igényel. Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának azt mondta a fent említett FKT ülés után: „egy dolog biztosan nem történhet meg, az, hogy nem fejezik be a projektet, hiszen már rengeteg közpénz van benne”. Arra egyelőre sem ő, sem más nem tudja a választ, hogy ki és mikor tölti meg élettel a hatalmasra fújt városligeti buborékot.

Megnyitás előtt lejáró garanciák A 34,4 milliárdért felhúzott építmény – a városvezetés által megrendelt tavalyi állapotjelentés szerint – nem készült el teljesen, ráadásul az előírt üzempróbákat nem megfelelő módon, vagy egyáltalán nem folytatták le. A medencék esetében ez különösen rizikós, hiszen a milliárdos értékű medencegépészeti berendezéseknek még a létesítmény megnyitása előtt lejár a garanciájuk. Az acél tartórácsra borított háromrétegű teflonfólia-párnázat gyártója 25-50 év közötti élettartamot ígért, de akár 35 évig is kitarthat. Utána viszont le kell cserélni a teljes 19 ezer négyzetmétert. A 36 hónapos kivitelezői jótállást a korábbi szerződésjogi és projektirányítási problémák miatt gyakorlatilag lehetetlen teljes körűen érvényesíteni. Így egyáltalán nem mindegy mikor nyithat meg a létesítmény.