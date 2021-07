Már 94 halálos áldozatot azonosítottak az összeomlott floridai lakóháznál

Az egyes országoknak addig nem kellene koronavírus elleni frissítő oltások beszerzésén gondolkodniuk már beoltott lakosaik számára, amíg más államok nem jutottak még vakcinához - jelentette ki hétfőn Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója hangsúlyozta, hogy ismét növekszik a járvány halálos áldozatainak száma, miközben a koronavírus jóval fertőzőbb delta variánsa kezd dominánssá válni, és számos ország még nem jutott annyi védőoltáshoz sem, hogy egészségügyi dolgozóit be tudja oltani. "A delta mutáns futótűzként terjed a világban, újabb csúcsértékeket előidézve a fertőzöttek és a halálesetek számában" - mondta Tedrosz. Közölte, hogy az elsőként Indiában azonosított variánst már a világ 104 országában mutatták ki. "A Covid-19-oltások globális elérhetőségét tekintve hatalmas egyenlőtlenségek és aránytalanságok vannak. Egyes országok és régiók több millió frissítő oltást rendeltek, miközben más államok még nem jutottak elegendő vakcinához az egészségügyi dolgozók és a kockázati csoportokba tartozók immunizálásához sem" - hangoztatta a WHO főigazgatója. Különösen a Pfizer és a Moderna amerikai gyógyszergyártó cégeket emelte ki, amelyek frissítő oltásokkal látnak el olyan országokat, ahol már egyébként is magas a beoltottak száma. Kijelentette, hogy a vállalatoknak ehelyett a szegény országok vakcinával való ellátását segítő Covax programot kellene támogatniuk. Soumya Swaminathan, a WHO kutatója mindezzel összefüggésben megjegyezte, hogy az Egészségügyi Világszervezet eddig még nem látott bizonyítékot a frissítő oltások szükségességére azok számára, akik már megkapták valamelyik vakcina mindkét adagját. Ugyanakkor nem zárta ki, hogy a frissítő oltás szükségessé válhat.