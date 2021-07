A Freeszfe Egyesület kapta idén az Európai Polgár díjat

Gyógyszálló építésére kapott uniós pénzt egy vállalkozó, a szálloda el is készült, de az egészségügyi szolgáltatások elmaradtak. A pénzt azért senki nem kérte vissza.

„Június 1-től ismét megnyitotta kapuit az Arkánum Hotel Balatonmáriafürdőn. A szállodában 18 kényelmes szobával, wellness részleggel és ingyenes parkolással várjuk vendégeinket. Szeretettel várjuk a párokat, a családokat, az átutazókat, vagy az üzleti útra érkezőket egyaránt” – olvasható a balatonmáriafürdői Arkánum Hotel honlapján, amely a legnagyobb szálláskereső oldalakon is hasonlóképpen ajánlja magát. Ami rendben is lenne, főszezonban amúgy is sokan keresnek szállást a tóparton, csakhogy a máriafürdői szálló hirdetéséből igencsak hiányoznak az egészségügyi szolgáltatások: a bő fél évtizeddel ezelőtt megnyílt hotel tulajdonosa, mint majdani medhotelre kapott több százmilliós uniós támogatást. Lapunk már nem sokkal a hotel megnyitás után megírta: kérdések sokaságát vetette fel az eredendően hiánypótló térségi beruházásként beharangozott intézmény. Mivel a Balaton nyugati medencéjében kevés egész évben vonzó turisztikai attrakció akad, Balatonmáriafürdőn komolyan megörültek, amikor kiderült, egészségturisztikai centrum épül egy több, mint félmilliárdos beruházás keretében egy hajdani, erősen lepukkant üdülő helyén. Az 524 millió forintos projekt bekerült a megye EU-támogatású fejlesztései közé, és a közel 370 milliós brüsszeli pénznek köszönhetően 2015-ben át is adták a 18 szobás, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője szerint hiánypótló Arkánum Medhotelt, amely eredendően a wellness-szállodák és magánklinikák szolgáltatásait ötvözte volna. A szálló sebészfőorvos tulajdonosa, a marcali illetőségű Tripkovics Zsolt a plasztikai sebészetet, a fogászat-szájsebészetet, valamint az életmód-tanácsadást jelölte meg fő profilként, s állította, terveik szerint három év után az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által támogatott szolgáltatásokat is nyújt majd az intézmény. Utóbbinak Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr önkormányzata is megörült, ugyanis úgy tervezték, az egyik fogorvosi rendelőt heti egy napra kibérelhetik körzeti orvosuknak, s így a helyieknek nem kell a 15 kilométerre fekvő Marcaliba utazniuk. Nem így történt. – Egy rövid ideig néhány orvosnak volt magánrendelése az épületben, de az OEP végül nem szerződött velük, így igazából a szálló ugyanolyan hotelként működött, mint minden ilyen balatoni szálláshely – mondta egy, a helyi közéletben jól értesült máriafürdői forrásunk. A szálloda tulajdonosa még 2017-ben annyit elismert lapunknak: „az engedélyeztetéssel akadnak gondok.” Emiatt történhetett meg, hogy a medhotel elnevezésből voltaképp csak a hotel volt pontos. – Mondjuk, ma már legalább a látszatra adnak: az idén már a Medhotel felirat is lekerült a homlokzatról, és felkerül a sima Hotel felirat – jegyezte meg forrásunk. Szintén helybéliektől tudtuk meg, hogy a szállót már nem is a tulajdonosa, a 2014-ben egy időközi választáson Fidesz-színekben indult – ám mandátumot nem szerzett – marcali főorvos, Tripkovics Zsolt üzemelteti, hanem egy kaposvári vállalkozás. – Cégünk új üzemeltetőként indította el a szálláshely szolgáltatást, erre utalandó a szálláshely nevét is megváltoztattuk – felelte megkeresésünkre a fő tevékenységeként szakorvosi betegellátást megjelölő RuVörTor Kft. A kaposvári cég, mely a cégadatbázisban május 25-től jelölte meg fióktelephelyeként a máriafürdői hotelt a szálló korábbi működtetéséről semmit sem tudott, s egyelőre szimpla szálláshelyként tervez az Arkánummal. Ugyanakkor a tulajdonosok megemlítették, cégcsoportjuk tevékenységéből fakadóan vizsgálják az egészségügyi ellátás megindításának lehetőségeit, ezzel kapcsolatban azonban konkrét részleteket egyelőre nem tudtak közölni. Írásban megkerestük Tripkovics Zsoltot is, akitől többek között azt kérdeztük: Mikortól meddig és milyen egészségügyi szolgáltatásokat nyújtott a hotel? Miért nem valósultak meg korábbi ígéretei? Indult-e eljárás az uniós támogatás ügyében, mivel a fellelhető információk szerint elmaradtak az ígért egészségügyi szolgáltatások? Nem érzi-e úgy, hogy az uniós támogatást, vagy egy részét vissza kellene fizetni, mivel nem teljesültek maradéktalanul az eredeti célok? A szálloda tulajdonosa nem válaszolt kérdéseinkre.