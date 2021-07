Vizsgálatot indít Vaszily Miklós a Pesti TV-s költések miatt

Vaszily Miklós nagyon szeretné megtudni, hogyan költik el a Pesti TV-re szánt pénzeket.

Vaszily Miklóst annak kapcsán kereste meg a portál t, hogy a Pesti TV köreiben elterjedt egy pletyka, mely szerint a csatornát összevonnák a Hír TV-vel. A médiaember ugyanakkor azt mondta, nincs napirenden a kérdés. Ám ami még érdekesebbnek tűnik, azok a csatorna költései körül megfogalmazódott híresztelések. Ugyanis Vaszilynak lehetősége nyílt megismerni egy – Pesti TV-s informátorok által összeállított – viszonylag terjedelmes listát azokról az ügyekről, amelyek arra utalhatnak a források szerint, hogy elképesztő pénzégetés folyhat a tévénél. A névtelen informátorok szerint a lista tartalma azt igazolhatja, hogy nem elsősorban a KATA adónem idén év eleji szabályainak egyébként valóban kedvezőtlen megváltoztatása okozhatott pénzügyi, likviditási gondokat a Pesti TV-nél, hanem a pazarlás. A Mészáros Lőrinc pénzét is felhasználó Bizalmi Vagyonkezelő Kft. és Vaszily 50 százalékos tulajdonában lévő Progress Media Hungary Kft. (a Pesti TV tulajdonosa) vállalkozási szerződés keretében, tehát megrendelőként gyártatja a csatorna műsorait Huth Gergely cégével, a Gerilla Press Kft.-vel. Vaszily Miklós a Media1-nek ennek kapcsán elmondta: a Progress Media Hungary Kft. – mint a csatorna tulajdonosa – határidőre fizet Huthék gyártócégének a műsorok után, így a munkatársak felé a múltkori fizetési késedelemnek nem a Progress Media Hungary Kft. volt az oka, és nem lett volna szabad előfordulnia. Vaszily reményét fejezte ki, hogy ez még egyszer nem történik meg. Ami pedig az informátori listát illeti: a fideszes médiaembernek nem volt tudomása az azon szereplő információkról. Ezt követően kijelentette, ki fogja vizsgáltatni ezeket, mert fontos, hogy a gyártópartner, a Gerilla Press megfelelően használja fel a Pesti TV-től műsorok gyártására kapott összegeket. A Média1 többször is beszélt Huth Gergellyel. A Pesti Srácok néven futó fideszes revolverlap főszerkesztőjeként is ismert programigazgató azt hangoztatta,