Kásler Miklós szerint a kormány szerdán dönthet a harmadik oltásról

Persze papír alapon is hozzá lehet férni. Utóbbi kinyomtatható, kérhető a háziorvosnál, de a kormányablakban ugyancsak lehet igényelni.

Már letölthető Google Playből a július 1-én bevezetett kétnyelvű uniós védettségi igazolás - írja a hvg.hu.

A portál szerint akiknek az előző verzió volt meg, azoknak nem kell újra letölteni, elég csak frissítenie. Ez az igazolás már azt is tartalmazza, hogy tulajdonosát melyik vakcinával oltották be. Az Apple-felhasználóknak egyelőre várnia kell, az igazolás ebben a formában Androidos rendszereken működik. Ha valaki igazolást szeretne, de nem Androidot használ, az nyomtatott formában is igényelheti: az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér portálba bejelentkezve a jobb felső sarokban lehet igényelni ügyfélkapus regisztrációval.