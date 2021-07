Lemondott az ukrán belügyminiszter

Egy sor eddigi szabály veszti érvényét Nagy-Britanniában.

Hétfőtől érvényét veszti a koronavírus visszaszorítására hozott vészhelyzeti törvény Angliában. Helyét körültekintésre bíztató irányelvek váltják fel. Sajid Javid egészségügyi miniszter az alsóházban, majd Boris Johnson a Downing Street sajtótermében adott számot a megszorítások enyhítésére kidolgozott ütemterv július 19-én megvalósuló végső fázisáról. A négy héttel korábbra tervezett Nagy Nyitás helyébe lépett dátum már egy hónapja ismert , lényegesen megváltozott viszont a kormányfő retorikája. Nem esett már szó a "Felszabadulás Napjáról", viszont szinte minden mondatban utalt az óvatosságra. Hétfőtől az utolsó vendéglátási és szórakoztatóipari korlátozások is megszűnnek: kinyitnak az éjszakai bárok és a nagy koncerttermek, a kormányfő megfogalmazásában a "legnehezebben feltörhető diók". Jelentősen megugrik a kocsmák forgalma azzal, hogy közvetlenül a söntésnél lehet rendelni és inni. A legfontosabb újdonság azonban az, hogy nem lesz többé kötelező a maszkviselés, jóllehet ettől a jelenlegi napi 35 ezerről meredeken felfelé fog elmozdulni az új megbetegedések száma. "A pandémia olyan szakaszába jutottunk, ahol nincsenek könnyű válaszok és az enyhítésnek nincs nyilvánvaló dátuma" - ismerte be Boris Johnson. A kormány továbbra is "elvárja és ajánlja" a maszkviselést, különösen szűk helyeken. A jogszabályok helyére azonban a józan észre való apellálás lép. Chris Whitty professzor, Anglia tisztifőorvosa felszólította az embereket, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket és a szükségtelen találkozókat, Sir Patrick Vallance, a kormány tudományos főtanácsadója pedig a gyakori szellőztetést ajánlja. Aki a kormányra hallgat, továbbra is ragaszkodik a maszkjához, különösen a tömegközlekedési járműveken és a boltokban. Hasonló óvatossággal és fokozatossággal kell kezelni a munkahelyekre való visszatérést is, ami pedig létfontosságú a gazdaság megélénkülése szempontjából. Boris Johnson a "társadalmi felelősség" kategóriájába sorolta, hogy a nagy befogadóképességű helyekre csak a mobiltelefonos applikációról lehívható Covid-igazolvánnyal engedjék be az embereket. Mindenkit bátorítanak, hogy ahol csak lehet, a QR kód beszkennelésével informálják hollétükről a kontaktkövetési rendszert. A kormányfő mindeddig ragaszkodott ahhoz, hogy "ez a karantén volt a végső". Most azonban rendkívüli helyzet esetén már nem zárja ki az újabb restrikciókat. A tudományos tanácsadó bizottság előrejelzése szerint erre már augusztus elején sor kerülhet, ha napi 1000-2000 köré emelkedik a kórházi kezelésre szorulók száma, illetve beüt egy új, az oltásoknak ellenálló vírusvariáns. A nyitást követő napokban százezer friss megbetegedést jósolnak. A Brit Gyógyászati Társaság elnöke, Chaand Nagpaul "felelőtlennek és veszélyesnek" nevezte a kormány döntését a július 19-i nyitásról. Anglia az Egészségügyi Világszervezet, a WHO szerint még messze nincs túl a járvány csúcsán és "nincs itt az ideje a masszív enyhítésnek". Skócia ennek ellenére szintén jövő hétfőtől tervezi a korlátozások "szinte teljes körű", feloldását - azzal a különbséggel, hogy ott kötelező marad a maszkviselés és távolságtartás, illetve csak augusztus 9-től kezdődik az irodai munkahelyekre való visszatérés.