Öt embert gázoltak el Óbudán

A rendőrök összesen három embert vettek őrizetbe, mivel az idős párnak egy 27 éves társa is volt.

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói elfogtak egy idős házaspárt és egy fiatal férfit, akik egy tanyán, több mint 350 tő különböző fejlődési szakaszban lévő kannabisz növényt termesztettek - számolt be a police.hu . A tájékoztatás szerint a házaspár 69 éves férfi tagja 2021 július elején került a rendőrök látókörébe, hogy ingatlanján, nagy mennyiségben marihuanát termeszt. A nyomozók az elvégzett adatgyűjtések eredményeként megállapították, hogy a kábítószer termesztésében szintén 69 éves felesége is segítséget nyújtott, továbbá azonosították az időskorú férfi 27 éves társát is. A rendőrök 2021. július 8-án a kora délutáni órákban tartottak szemlét a kérdéses ingatlanban, amely során megtalálták a nemesített növényeket, továbbá a részben leszüretelt és kiadagolt kábítószert, illetve a termesztéshez szükséges eszközöket. A feltételezett elkövetőket előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták, akik a bűncselekmény elkövetését elismerték. A gyanúsítottakkal szemben a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán termesztéssel, jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.