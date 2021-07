357,38 forinton az euró

Több mint kilenc éve nem látott, rekordszinten a hazai üzemanyagárak átlaga. A fő ok a forintgyengülés. Igaz, azóta az árak és a fizetések is nőttek.

Mai hatállyal ismét 5 forinttal nő a benzin és 2-vel a gázolaj átlagára - közölte a Holtankoljak.hu. Ezzel a portál számításai szerint a benzin literenkénti hazai átlagára 451 forintra áll be. A tarifa így számításunk szerint pont beéri a 2012 áprilisában még saját adatbázisunk szerint mért eddigi csúcsát . Ugyanakkor mások - mint például a Cargopedia , a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és az Autóklub - hasonló adatközléseit is figyelembe vevő átlagunk már most 456 forintot mutat. Akárhogy is, a több mint kilenc éves rekord e héten bizonyosan megdőlt. Bár a gázolaj ára a Holtankoljak-számítás szerint ezzel még "csak" 447 forintra nő, a többi adatközlő alapján már eme üzemanyagfajta átlagtarifája is megérintheti 2012 eleji, 453 forint 50 filléres csúcsát. Mivel a mintegy 2 ezer hazai üzemanyagkút árai között akár 90-100 forintos, egyidejű árszórást is tapasztaltunk , a múlt héten már találtunk több, a 95-ös és a gázolaj literjéért több mint 500 forintot kérő kutat is. (A prémiumüzemanyagok a töltőállomások többségén ráadásul eleve drágábbak e szintnél.) Az ilyen egységek száma az áremeléssel bizonyára tovább szaporodik. A mai és a 2012-es, 451 forintos benzinár nem ugyanaz - hangsúlyozta megkeresésünkre Grád Ottó, a nagy hazai olajcégeket tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. A termelői árak, illetve a jövedelmek emelkedését alapul véve mai áron a csúcsot 520-560 forint jelentené - hangsúlyozta a szakember. Grád Ottó jelentős további drágulásra már nem is számít, mivel szerinte az áremelkedés alapjául szolgáló, tőzsdei, hordónkénti nyersolajtarifa belátható időn belül nem kerül sokkal 80 dollár fölé. (Tegnap lapzártánkkor a kurzus 76 dolláron állt.) A 300 forint körüli dollárárfolyam szintén az elmúlt évek átlagához közelít. Így Grád Ottó ebben sem számít nagy kilengésekre. Mindazonáltal az is megjegyzendő: épp a forint dollárhoz viszonyított jelentős értékvesztésének tudható be, hogy míg 2012-ben 120 dollár körüli nyersolajkurzus hozott nálunk üzemanyagárrekordot, addig ma már elég ehhez az évtizedes távlatban nem különösebben kirívó, 80 dollár alatti szint is. A hazai üzemanyagárak jó része egyébként továbbra is adó. Ráadásul, tekintve, hogy az olaj 50 dollárnál drágább, jelenleg az alacsonyabb, gázolaj esetén 110 forint 35 filléres, benzin esetén pedig a 120 forintos, nettó, literenkénti jövedéki adó terheli a két terméket. (50 dollár alatti olajár esetén e szint gázolajnál 10, benzinnél 5 forinttal nő.) Természetesen erre még rárakódik az Európa-rekorder, 27 százalékos áfa, valamint benzin esetén további 4 forint 15 filléres, gázolajnál pedig 3 forint 88 filléres, literenkénti készletezési díj. A Cargopedia-adatbázis alapján végzett számításaink szerint a hazai üzemanyagárak térségünkben közepesnek számítanak. Nyolc országból a hazai benzinár a negyedik legolcsóbb. Drágább Ausztria, Szerbia, illetve a forintban már most 500 feletti átlagon álló horvátok és szlovákok. Olcsóbb Szlovénia, Románia, illetve a 330 forintos átlagával általában is szinte verhetetlen Ukrajna. A gázolaj tekintetében most Magyarország a nyolcból a negyedik legdrágább. A dízelt magasabb áron mérik Szlovéniában, Szerbiában és Horvátországban, illetve olcsóbb Szlovákiában, Ausztriában, Romániában és a 311 forintos átlagon álló Ukrajnában. Nem mindegy tehát, milyen üzemű autóval mely szomszédunkhoz ruccanunk át.

„Akad néhány cifrább szó”

– Látja, a kutyát sem érdekli már – legyintett Koczor András, a hetesi benzinkút tulajdonosa körbemutatva: bár szerdától újabb áremelés következik, kedden nem tolakodtak az autósok, hogy feltankoljanak az „olcsóbb” üzemanyagból. – Ugyanannyian vannak, mint bármelyik másik napon. Ezek az öt-tíz forintos emeléseket szinte észre sem veszik. Egy 10-15 ezres tankolásnál két-háromszáz forintról van szó. Régebben az olcsó kutaknál nagy volt a sor a szokásosnál benzinár-emelés előtt, de most már ott sincsenek többen. Ezzel Koczor András arra utalt, hogy a gyakori árváltozások miatt többség már nem is bírja követni, hol tart a nafta ára. A hetesi kút tulajdonosa hozzátette, náluk régebben sokan 1000-1500 forintért tankoltak, mostanság a fokozatos áremelkedésnek köszönhetően ez az összeg felkúszott 2-3000 forintra. Koczor András szerint a nagy többség egyébként 5-10 ezerért vesz üzemanyagot. – Sokan csak akkor veszik észre, újfent emelkedett az üzemanyagok ára, amikor azt látják, kevesebb megy a tankba azért a fix összegért, amennyiért tankolni szoktak. Na, ilyenkor akad néhány cifrább szó, kicsit szidják a kormányt, de szó sincs olyan háborgásról, mint a kilencvenes évek áremeléseinél, amikor három forintos különbségnél akár egy órát is hajlandóak voltak sorban állni. Darabos Attila tízezer forintért tankolt az egyik kaposvári benzinkútnál a kisteherautójába. A főleg városon belül fuvarozó egyéni vállalkozó arra panaszkodik, egy ponton túl már képtelen volt beépíteni a saját áraiba a kutaknál kifizetett egyre nagyobb összegeket. – Tavalyhoz képest emeltem valamennyit, de nem tudok mindig reagálni az üzemanyagár-változásra, mert egyrészt nagy a konkurencia, és sokan a több fuvar reményében benyelik a különbséget, másrészt, ha minden drágulást beáraznék, akkor azt is elvárnák a partnerek, hogy olcsóbb legyen a szolgáltatás, ha éppen esik a gázolaj ára. Persze, ha felmenne 470-ig, vagy akár ötszázig a dízel, kénytelen lennék árat emelni, mert nagyon szűk az árrés, amivel dolgozni lehet a piacon. De ezzel nemcsak mi szívunk, a taxisok is hasonló cipőben járnak, ráadásul náluk körzetenként fix a tarifa, s minden társaság nagyjából egyforma árral dolgozik, tehát őket is érzékenyen érinti a drágulás. De mit lehet tenni: ha nem ül autóba az ember, akkor nem is keres! A mostani emelkedés a mezőgazdasági vállalkozókat érinti a legkellemetlenebbül, hiszen éppen az aratás közepén közelít a valaha volt legmagasabb csúcshoz az üzemanyagár. De nincs mit tenniük, a kombájnok, traktorok, szállítókocsik nem állhatnak le, a termény nem maradhat a földeken. – Nekik azért elég komoly visszatérítés jár az államtól – jegyezte meg Koczor András, akinél a legtöbb környékbeli gazda tankol. – Ilyenkor, csúcsszezonban szinte éjjel-nappal mennek a gépeik, s hogy ne essenek ki a munkából, sokan a földekre kérik az üzemanyagot: van egy kisteherautónk ezer literes tartállyal, azzal hordjuk ki nekik a naftát. Egy nagyobb földbirtokos egy nap akár félmillióért is tankol. A hetesi kút nem is számít drágának, nem úgy a sztrádák töltőállomásai. Az elmúlt időszakban az M7-es balatonkeresztúri benzinkútja vitte a prímet, ahol a szerdai emelés előtt egy liter benzinért 502,90 forintot, a dízelért 498,90-et, a 100-as benzinért 557,90-et, a prémium gázolajért pedig 541,90-et kértek. Balatonlellénél a 95-ös benzin és a sima dízel 4-4 forinttal volt olcsóbb, Balatonvilágosnál – hivatalos nevén Siófok-Sóstón – a benzin 7, a dízel 4 forinttal került kevesebbe. Mindeközben az ország legolcsóbb helyén a benzin 414 forintba került a holtankoljak.hu adata szerint. – Nem ár alapján dönt a többség, hogy éppen hol tankol – állította a világosi kút egyik alkalmazottja. – Fontosabb szempont, hogy kell-e a gyereknek éppen vécéznie, mióta ülnek kocsiban, rá akarnak-e gyújtani, innának-e egy kávét. S ha már megállnak, akkor azok tankolnak is, akik azt látják a kijelzőn, hogy nem elég a célállomásig az üzemanyag. – A magyarok közül jellemzően a Horvátországba, Olaszországba, Szlovéniába tartók, illetve az onnan érkezők tankolnak. Bár az utóbbiak inkább Zalakomárnál, mert az az első benzinkút a határ innenső oldalán – állította a keresztúri kút egyik alkalmazottja. – Sokan kifelé is őket választják, pedig csak 25 kilométer a különbség, azaz ez inkább afféle pszichikai tévképzet. A külföldieket kevésbé érdeklik az árak. Az országot átszelők például telenyomják a tankot, aztán kis túlzással ki sem szállnak a román vagy ukrán határig. A prémium üzemanyagoknak pedig igazából bármennyi lehetne az ára: aki 30-50 milliós kocsival jár, azt jellemzően nem érdekli, hogy 25 ezerért vagy 40 ezerért tankol, az olcsóbb üzemanyagért nem fog kerülni. Viszont a drága kocsijába jó benzint vagy dízelt akar, így akkor is teletölti a tankot, ha 600 lenne literje. Az ilyen autóknál majdnem mindig tele kérik, persze egy 40 millás luxusterepjáróstól furcsán is hangozna, hogy „tízezerért, legyen szíves!”