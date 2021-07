Idősek oltása: a Sinopharm a gyenge pont

Egy lapunknak nyilatkozó szakértő szerint áprilisig nagyon is jó volt, hogy elérhetővé tette a kormány a kínai oltást, ám amikor beköszöntött a „vakcinabőség” a modernebb oltóanyagot kellett volna tömeges oltásként használni.

Miközben egyre nagyobb a bizonytalanság a kínai szerrel oltottak körében, hogy védettek-e a vírus negyedik hulláma ellen, a kormány cikkünk megjelenéséig még nem hozta nyilvánosságra, hogy döntöttek-e a harmadik oltás beadásáról. Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésben tegnap ingyenes országos szűrést követelt a kormánytól, valamint harmadik oltást azoknak, akiknek nincs védettségük. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szintén a közösségi oldalon reagált azt írva: a főpolgármester "álhíreket terjeszt, de lebukott". Szerinte a Semmelweis Egyetem kutatása - amit szerdán a fővárosi felmérés publikálása után egy nappal hoztak nyilvánosságra -, egyértelműen igazolja, hogy valamennyi Magyarországon engedélyezett vakcina védettséget nyújt a koronavírus ellen. Mint emlékezetes: a fővárosi ellenanyagszint mérésnél a Sinopharmmal oltott 60 felettiek mintegy 24 százalékánál nem találtak igazolható védettséget. A főváros vizsgálatára bárki jelentkezhetett, aki aggódott a védettsége miatt. A Semmelweis Egyetemen csak olyan jelentkezőket teszteltek, akiknek a szervezetében egy korábbi vizsgálatnál nem sikerült kimutatni antitestet. A két vizsgálat abban is különbözött, hogy eltérő teszteket használtak. A Semmelweis Egyetemen a Sinopharmmal oltottak 88 százalékánál találtak antitestet, ám közülük a 60 felettieknél ez az arány csak 82 százalék volt. A többi vakcinánál 97-100 százalék körüli eredményt mértek. Lapunknak egy szakértő azt mondta: aki a két teszt eredményeit összehasonlítaná, az olyat tenne mintha összevetné az alma és a körte tulajdonságait. Hozzátette: ezzel együtt is azt mindkét vizsgálat megmutatta, hogy szükség lenne egy harmadik oltásra. A világ több országában ehhez a programhoz már hozzá is láttak. Megjegyezte azt is, hogy áprilisig nagyon is jó volt, hogy elérhetővé tette a kormány a kínai oltást, ám amikor beköszöntött a „vakcinabőség” a modernebb oltóanyagot kellett volna tömeges oltásként használni. Persze kérdés, hogy mit is lehetne ráoltani a Sinopharm oltásra, ismert klinikai vizsgálat eddig csak az AstraZeneca és a Pfizer oltás keresztezéséről van.