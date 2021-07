Több mint egy napig nem lesz melegvíz 12 ezer békásmegyeri lakásban

A kormány hazárdjátékot játszott a járvány idején, a fideszes kommunikáció legfontosabb témája sokáig a gyors oltási tempó és a keleti vakcinabeszerzés volt. Mostanra az lett az érdeke, hogy minél hamarabb elterelje a figyelmet a járványról.

Az egészségügyi dolgozók hősiesen harcoltak a járvánnyal a harmadik hullám idején is, de a kormány elhibázott válságkezelése jelentősen korlátozta a lehetőségeket. Jobb járványkezelési stratégiával a 30 ezer hazai haláleset jelentős részét meg lehetett volna előzni – állítja Szűcs Zoltán Gábor politológus az Új Egyenlőség politikai félévet értékelő podcastjában. „Orosz rulettet játszanak és megpróbálják sikerpropagandaként eladni, hogy lehetett volna sokkal rosszabb is a helyzet” – fogalmazott hozzátéve, hogy óriási baklövések voltak a járványkezelésben. Egy lehetséges negyedik hullám politikai hatásai nehezen kiszámíthatóak, de aggasztó, hogy a korábbi tapasztalatokból a kormány rossz következtetéseket vont le. Az eddigi járványhullámok során a közpolitikai célokat rövidtávú politikai érdekeknek rendeltek alá, a 30 ezer áldozat tragédiáját pedig egyszerűen politikai kommunikációs eszközökkel kezelték. A választásokhoz közeledve a kormánynak az az érdeke, hogy minél inkább elterelje a figyelmet a járványról és a nyomában kialakult válságról. Ennek megfelelően a Fidesz egyrészt új ügyekkel próbálja tematizálni a közéletet (homofób törvény), másrészt a kormánypártok felelevenítik a régi témáikat. Utóbbi részét képezi az ellenzéki összefogás támadása és beállítása Gyurcsány Ferenc visszatérési kísérletének, illetve a Soros Györgyhöz és Brüsszel támadásaihoz kapcsolódó összeesküvés-elméletek kommunikálása. A harmadik fontos eleme a Fidesz stratégiájának a jóléti intézkedések ígérete, például a gazdasági növekedés feltételéhez kötött adó-visszatérítés. Szűcs Zoltán Gábor szerint ugyanakkor jelentős támadási felületet jelent a Fidesz számára több kormányzati intézkedés. Komoly sérelmeket okozott sokaknak, hogy a gazdasági válságkezelés idején elsődlegesen kormányközeli érdekcsoportok kaptak támogatást. A társadalom érzékeny az elszabaduló inflációra is. Szintén kritizálható pontokat jelent a felsőoktatás átalakítása, vagy az autópályák üzemeltetésének kiszervezése. Eközben az ellenzék fokozatosan halad előre, bár sok szereplő láthatóan nem érzi jól magát a kialakult helyzetben. Szűcs Zoltán Gábor szerint jelentősen uralhatná a közéletet, ha valóban tömegeket tudna megmozgatni az ellenzéki előválasztás. A jelöltek kölcsönös visszaléptetése, amit sokan kritizálnak, azt mutatja, hogy az ellenzéki pártok alkalmazkodtak az előválasztás intézményéhez.