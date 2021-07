„Vegyes kilátások”

A tervek szerint a következő évadban újra rendezhet színházban Gothár Péter. Bár a színházi zaklatási ügyek máig sem teljesen kibeszéltek, a megvádoltak közül többen újra dolgoznak.

A TÁP Színházat már a kezdetek óta egy játszótérnek tekintem, ahová bárki jöhet, aki színházat akar csinálni. Ez igaz Gothár Péterre is – fogalmazott kérdésünkre Vajdai Vilmos, a TÁP Színház vezetője, alapítója. – Gothár ügyében én nem tudok igazságot tenni – tette hozzá. – Elítélek mindenféle erőszakot, megkülönböztetést, hatalommal való visszaélést, de erről, a már említett játszótérről senkit sem szeretnék kizárni. Még Gothár Pétert sem: neki is megadnám a nulláról való újrakezdés lehetőségét. Egyébként elkészült a TÁP Színház, amely egy kis költségvetésű, független műhely, etikai kódexe. Amennyiben Péter nálunk dolgozik majd, akkor a szerződésével együtt azt is alá kell majd írnia, és az ebben megfogalmazottak rá is vonatkoznak majd. Amikor elkészítettük, akkor a Katona József Színház etikai kódexét vettük alapul. Péterrel én többször dolgoztam együtt a Katona József Színházban, voltak konfliktusaink, elsősorban a stílusa miatt. Rendkívül ambivalens személyiség, képes nagyon cinikus és szeretetteli is lenni. De azt szakmailag nem lehet tőle elvitatni, hogy kifejezetten progresszív színházművész, aki most is képes a mára reflektálni. Ettől függetlenül a Katonában mindenki egységesen kiállt az áldozat mellett és az érthető, hogy ennek az a következménye, hogy nem dolgozhat többé ott. Az nem tett jót az egésznek, hogy erre az ügyre, is, mint minden másra, azonnal rászállt a politika. Arra a kérdésre, hogy a Gothár-ügy, illetve az, hogy a TÁP Színház lehetőséget ad a rendezőnek arra, hogy újra dolgozzon, teremt-e belső feszültséget a teátrumban, Vajdai azt felelte: van olyan munkatárs, aki – mivel szintén nem akar ítélkezni ebben a kérdésben – úgy döntött, távol marad majd ettől a produkciótól. De ez a színész, társulatvezető szerint nem jelent majd fennakadást. – Aki ebben nem teljes szívvel venne részt, azt én mindenképp megóvnám ettől a helyzettől. Én magam is tele vagyok kétkedéssel – mondta Vajdai Vilmos. – Gothár Pétert jogilag nem ítélték el. A bűnhődés mindenkinek a legbelsőbb ügye. A tervezett produkció teljesen önkéntes alapon szerveződik. Akik szerepelnek benne, már korábban ők maguk jelezték nekem ezt az igényüket. Lapunk tudomása szerint a szereplők között lenne Molnár Piroska, Láng Annamária és Fekete Ernő – Vajdai Vilmos ezt az információt megerősítette. A bemutatandó darab, úgy tudjuk, még készül, Bognár Péter írja kifejezetten Gothár Péter számára. Helyszínként a Hatszín Teátrum vetődött fel – a játszóhely egyik vezetője, Kerekes Katz Petra, ezt lapunknak megerősítette, de a Gothár-ügyhöz nem kívánt hozzászólni. Mivel kifejezetten foglalkoztatott művészek játszanának az előadásban, ezért nincs még konkrét időpontja a premiernek, az egyeztetések azonban elkezdődtek.