Férfiaknak ajánlott étrend-kiegészítők akadtak fent a Nébih szűrőjén

Másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat több északkeleti járásra csütörtök délután.

Zivatarveszély miatt másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat több északkeleti járásra csütörtök délután. Az érintett területeken a következő órákban viharos széllel, jégesővel, jelentős mennyiségű csapadékkal kísért heves zivatarok alakulhatnak ki. A veszélyjelzés szerint a nap folyamán zivatarveszély miatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében várható másodfokú riasztás. Békés megyében a felhőszakadás veszélye miatt is adhatnak ki másodfokú riasztásokat. Emellett elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarveszély miatt Budapesten, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében. A felhőszakadás veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. Azt írták: a leghevesebb zivatarcellákhoz felhőszakadás, jégeső (néhol akár 2-4 centiméteres jégdarabokkal) és viharos (jellemzően 60-80 kilométer/órás) széllökés is társulhat. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője azt kéri, hogy mindenki figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, riasztásait. Kiemelte, hogy a viharos szélben lehetőség szerint senki ne parkoljon fák alá. Ha valaki leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, jelezze azt a 112-es segélyhívón! Felhívta a figyelmet arra is, hogy a rövid idő alatt lehulló jelentős mennyiségű csapadék miatt víz alá kerülhetnek egyes pincék. Ezért érdemes a pincét áramtalanítani, magasabbra vinni azokat a tárgyakat, amelyekben kárt okozhat a víz. Az OKF szóvivője kiemelte, hogy addig nem szabad megkezdeni a szivattyúzást, amíg van utánpótlása a víznek, mert az álló víz kisebb kárt okoz, mint az újra és újra bezúduló.