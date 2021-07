Átjátszott vásárcsarnok: szabadulnak az önkormányzatok a piacaiktól

Egymás után három kerület is úgy döntött: külsős cégre bízza vagy eladja az önkormányzati piacot. Kettő NER-közeli kézbe került, a harmadik még kiadó.

Nagyot szólt a nyári politikai uborkaszezonban az ellenzéki Niedermüller Péter (DK) vezette erzsébetvárosi önkormányzat döntése, amely szerint 10+5 évre szóló bérleti szerződést kötnek a Klauzál téri vásárcsarnok Gasztro Marketté átalakítására. Két olyan társasággal állapodtak meg, amelyek a bulinegyed Fogas–Instant néven ismert szórakozóhely-komplexumának érdekeltségi körébe tartoznak. A fővárosi vendéglátós élet egyik legmeghatározóbb figurájához, Szini Bélához köthető cégekkel – az Andrássy 52 Bar Kft.-vel és a Pontoonka Group Kft.- vel – egyébként még az előző, fideszes vezetés kötött az önkormányzatra nézve igen előnytelen szerződést, ezt tárgyalták újra és egészítetenék ki az átalakítási tervekkel Niedermüllerék. A piac masszívan veszteséges. Ennek egyik oka, hogy a 2015-ben meglehetősen kétes minőségben, 2 milliárdért felújított műemléképületben működő piac karbantartási és üzemeltetési költsége jóval több, mint korábban, a bérlőktől szedett bérleti díj nem fedezi a kiadásokat. Ráadásul a vevőkör is nagyon meggyérült az elmúlt években, sok kereskedő a bulinegyed vendéglátósainak beszállítójává vált, vagy még azelőtt lehúzta a rolót, hogy az átalakítás terve megszületett volna. A bérleti díj emelése így szóba sem jöhet. A gazdasági kényszerpálya mellett az ellenzéki többségű testület megörökölte a kormánypárti elődök által 10+5 évre kötött bérleti szerződéseket is, amelyeket csak nagyon alapos indok esetén lehet felmondani. Ilyen lehetne a bérleti díj tartozás – ismerte el a Népszavának Bárdi Zsuzsanna (Momentum) alpolgármester. Csakhogy a fent említett két cég a szerződésbontás előtti utolsó pillanatban mindig fizet annyit, hogy a felszólítás-fizetési meghagyás játszma újrainduljon. Az előző kormánypárti kerületvezetés a földszinti közös területre kötött használati szerződésben lehetővé tette, hogy délután hattól este 11-ig rendezvényeket tartsanak. Az előző ciklusban az erre alapozó Gasztro Market koncepció is elkészült, sőt a fűtő-hűtő rendszer felújításának terveit is megrendelték, de a fideszes vezetés nem akart a választások előtt botrányt, így a döntést a 2019-es voksolás utánra halasztották. Innen indultak a cégekkel a tárgyalások. Ezt a polgármesteri kabinet intézte, ezekre az egyeztetésekre se a többi párt képviselőjét, se az alpolgármestereket, így Bárdit sem hívták meg. Az ennek alapján elkészült néhány oldalas szerződésmódosításból, illetve az előterjesztésből végül hiányoztak az önkormányzat és a lakosság érdekeit védő garanciák. A Momentum ezért nem szavazta meg az indítványt. Garai Dóra, az Élhető Erzsébetváros Egyesület önkormányzati képviselője Youtube-videójában azt állítja, hogy „Niedermüller az ellenzéki képviselők többségével és a Fidesszel összejátszva, a saját választóikat is becsapva átjátszotta a vásárcsarnokot a Fogas–Instant érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásoknak”. A helyi civil egyesület képviselője szerint az önkormányzat és a környékbeli lakók számára rendkívül előnytelen döntésben a Momentum is a kezükrejátszott, amikor kivonulás helyett nemmel szavazott a testületi ülésen. – Furcsa úgy számonkérni ezt rajtunk, hogy közben ő is ugyanezt tette – mondja Bárdi Zsuzsanna, aki szerint a Momentum állásfoglalása egyértelmű: a nem az nemet jelent. Több okuk is van az elutasításra. A bérleti szerződés nem kellő formája egy ilyen projekt jogi megalapozásának, különösen ebben a rövidke, „minden sorában két per indítását rejtő” talányos megfogalmazásban. Másrészt elfogadhatatlan, hogy a Gasztro Market projekt üzleti kockázatát az önkormányzatra tolja át a bérlő. Nem látnak garanciát arra sem, hogy a piac részleges átalakításával kivédhető a veszteséges üzemeltetés. De fontos lenne arra is biztosítékot kapni a Momentum szerint, hogy a gasztro-funkció miatt felturbózott hűtő-fűtő rendszer nem indít el korróziós folyamatot az épület acélváz szerkezetében. „A cél egyértelmű: Szini Béláék át akarják venni az egész csarnokot. A piac kétharmada így vagy úgy, de már most is az övék, illetve a befolyásuk alatt áll különféle megállapodások révén. Az önkormányzatnak törődnie kell a Szini Béla körein kívül maradni akaró bérlők és lakosság érdekeivel is, akik sem az éttermek bűzét, se az utcai italozást nem akarják” – érvel a momentumos politikus, aki szerint arra is kell valamiféle terv, ha nem válik be a Gasztro Market irány. Bárdi abban bízik, hogy szeptemberben módosítják a mostani döntést. Kérdéseinkkel megkerestük a polgármesteri hivatalt is, de lapzártánkig nem kaptunk választ.



Ahol még kelendő a zöldség Nem minden piacépítés bukás. A Fény utcai és a Fehérvári úti piac továbbra is nagy fordulatszámon pörög. A 2001-ben Rajk László tervei alapján újjáépült Lehel Csarnok pedig fogalommá vált: 120 őstermelői asztallal együtt összesen 360 üzlet várja a vásárlókat, a csarnok 90 százaléka az eredeti piac funkciót szolgálja. A kerület adatai szerint naponta 20 ezer ember fordul meg itt. A magas igénybevétel miatt az önkormányzat folyamatosan újítja az épületet, nagy gondot fordítanak a környezettudatos megoldásokra. 2014 és 2019 között egymilliárd forintot költöttek rá. Ezzel együtt a csarnok átadása óta folyamatosan, növekvő összegben nettó befizetője a XIII. kerületi önkormányzat költségvetésének. A 8,3 milliárd forintból felhúzott új békásmegyeri csarnokban lévő 92 üzlet 90 százaléka, a termelői asztalok 75 százaléka bérbe van adva. Tavasztól őszig, csütörtöktől szombatig a napi használók okán telt házzal megy a piac. S ehhez bérleti díjat sem kellett emelni.

Ahol már lyukra futottak

A régi vásárcsarnokok felújítása néha újjászületés helyett a végzetet hozza el. A megszépülő, lifttel, mozgólépcsővel felszerelt épületek fenntartása többe kerül, mint a régi. A megemelt bérleti díjak nehezen kitermelhetőek a városrészek lakosságcseréje – bulinegyed, airbnb – miatt, valamint a szupermarketek megállíthatatlan térnyerése felerősíti a negatív hatásokat, amelyek vége a piac bezárása, vagy a funkcióváltás. Ilyen pályát futott be a Batthyányi téri csarnok, amely ma már inkább üzletház, vagy a belvárosi Hold utcai vásárcsarnok és az óbudai Kolosy téri piac is. Az V. kerületi Hold utcában Cziegler Győző tervei alapján 1897-ben felépült vásárcsarnokot utoljára 2014-ben újították fel részben a tanyafejlesztési programból kapott 226 millió forint állami támogatásból, holott eredetileg az a tanyán élők életminőségének javítását kívánta szolgálni. A Belvárosi Piac néven újranyitó csarnok fokozatosan elvesztette piac funkcióját és a környező irodákban, hivatalokban dolgozók etetőhelyévé vált. A járvány alatt azonban a kereslet drasztikusan visszaesett, a bérlők jelentős része felmondott, így az önkormányzat januárban bezárta a piacot. A megmaradt bérlők a zárás ideje alatt csökkentett díjszabás mellett, raktárként használhatják bérleményeiket – válaszolta a Népszava kérdésére a kerület. Az újranyitás időpontja bizonytalan, mint ahogy az is kérdéses, hogy piacként működik-e tovább. Szentgyörgyvölgyi Péter fideszes polgármester már 2020 elején felvetette, hogy a működtetést szervezzék ki egy külsős cégnek, mivel a jelenlegi kettős profil, vagyis a piac és az éttermek egymás melletti működtetése nem hoz elég bevételt, a csarnok tisztán „food hallként" jövedelmezőbb lehetne. A kormánypárti többségű testület meg is szavazta az üzemeltetési pályázat kiírására vonatkozó előterjesztést. A kerület azzal indokolta a döntést lapunknak, hogy a rendelkezésre álló műszaki, technológiai infrastruktúra, a jelenlegi üzemeltetési rendszerben már nem volt üzembiztos és gazdaságos. Az ellenzék szerint a konkrétumokat mellőző előterjesztés elfogadásával a testület lemondott arról, hogy érdemben befolyásolhassa, hogy a külsős cég milyen módon üzemelteti majd a piacot. A testület júniusban a járványra hivatkozva elhalasztotta a tenderkiírást. A 24.hu információi szerint a Hold utcai piacért Gerendai Károly, a Sziget egykori tulajdonosa is versenybe szállt volna, aki korábban Óbudán a Kolosy téri piacra is bejelentkezett, de az akkor még Bús Balázs (Fidesz) vezette III. kerületi önkormányzat Tiborcz István volt üzlettársát, Erdei Bálint cégét, a Kapu a Promenádhoz Kft.-t választotta. Az új „food hallnak” tavaly szeptemberben kellett volna megnyitni, de azóta is üresen kong. Önkormányzati piac bizonyosan nem lesz már belőle. A kerület eladta az egészet, az új tulajdonos is „food hallként” kívánja hasznosítani. A döntést azzal indokolta a Népszavának a kerület, hogy az előző vezetés által 2018-ban megkötött, tíz évre szóló (később a bérlő kérésére újabb 10 évvel meghosszabbított) bérleti szerződés nem szolgálta a kerület érdekeit. Az Óbudai Promenád fejlesztésre 900 millió forintot költöttek 2012-ben, amelyből 556,5 milliót az unió állt. A Kiss László (MSZP) vezette önkormányzat a felújítás, illetve a bérleti díjbevételek hosszú távú bizonytalansága, valamint a beruházás megtérülésének számítása alapján tavaly tavasszal döntött az 88 albetétből álló üzletház értékesítésről. A tendert a Kolosy Invest Kft. nyerte meg bruttó 497 milliót ajánlatával. A szerződést 2020 szeptemberében írták alá a Mészáros Lőrinc érdekkörébe sorolható céggel. Így már teljesen a NER rendelkezik az egykori piaccal, hiszen üzemeltetőként ott maradt Erdei cége is.