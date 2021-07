Csúszik a Szputnyik pályára állítása

A szokásosnál több óvodásnak, iskolásnak kell felügyeletet biztosítani idén nyáron, mert a szülőknek nem vagy alig maradt szabadságuk.

Az óvodai feladatellátásnak nyáron is folyamatosnak kell lennie, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) arra kérte az óvodák fenntartóit és az intézményvezetőket, hogy az ilyenkor szükséges felújításokat, karbantartásokat, a dolgozók szabadságolását úgy oldják meg, hogy közben a gyerekek fogadása biztosítva legyen – derült ki a szaktárca lapunkhoz eljutott leveléből, amit még június első felében kaptak meg az óvodavezetők. Ebben az Emmi arra is kérte az óvodapedagógusokat, hogy a járványhelyzet miatt esetlegesen elmaradt iskolai felkészítő foglalkozásokat is nyáron pótolják a gyerekekkel.

– Szerencsékre a levél csak ajánlásokat, nem konkrét utasításokat tartalmaz, máskülönben nem lenne egyszerű megfelelni az elvárásoknak

– nyilatkozta lapunknak a Pedagógusok Szakszervezete Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke. Verba Magdolna elmondta, az óvodáknak pár hétre mindenképp be kell zárniuk, mert több munkálatot – például az egész épület nagytakarítását, fertőtlenítését a bútorokkal, játékokkal együtt – csak akkor tudják megoldani, amikor gyerekek nincsenek az intézményben, ez jogszabályi előírás, nem lehet mindent "gyerekestül" fertőtleníteni. A szabadságolásokat pedig már január végén meg kellett szervezni, de mint Verba Magdolna fogalmazott, "hozzászoktak, hogy állandóan változtatni kell valamin". Az érdekvédő szerint azokon a településeken, ahol több óvoda is működik, mindezt úgy oldják meg, hogy nem zárnak be egyszerre, legalább egy ügyeletes ovi marad. Viszont a kisebb vidéki településeken, ahol esetleg csak egy óvoda – és kevesebb óvónő – van, ez nagyobb fejtöréssel jár. Verba Magdolna ráadásul úgy látja, a szokásosnál átlagosan mintegy 30 százalékkal több gyerek maradt oviban nyáron, miután több szülőnek a járványhelyzet miatt már tavasszal ki kellett venni a szabadságát. A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke, Fábián Katalin is azt mondta a Népszavának, több kollégájától hallotta, hogy magasabbak a nyári csoportlétszámok, mint a korábbi években, mert a szülőknek elfogyott a szabadságuk. Úgy véli, az ügyeletet még meg tudják szervezni az intézmények, de azt nem tartja valószínűnek, hogy az iskolára felkészítő, év közben elmaradt foglalkozásokat maradéktalanul bepótolják. Ebből pedig nagy gondok lehetnek, különösen az új iskolaérettségi törvény miatt, ami hatéves kortól kötelezővé tette a beiskolázást.

Fábián Katalin attól tart, emelkedni fog azoknak a gyerekeknek a száma, akik éretlenül kényszerülnek iskolába.

Az általános iskolákban június 16-tól 29-ig kellett megszervezni a gyermekfelügyeletet, az Emmi közleménye szerint az 1-8. évfolyamokon kezdetben naponta több mint 17 ezer, majd 15 ezer, az utolsó napokban átlagosan napi 8 ezer tanulónak igényelték a szülők a felügyeletet. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének egyik vezetője, Nagy Erzsébet szerint bár összehasonlítható adatok nincsenek, ez biztosan több diák, mint a korábbi években, idén a szaktárca is kiemelten kezelte a felügyelet megszervezésének kérdését, míg korábban minden az iskolákra volt bízva. Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke is úgy véli, a szokásosnál több diák számára igényelték a felügyeletet, sok helyen a felzárkóztató foglalkozásokat is most tartották meg, szerinte ezért is volt kezdetben több mint 17 ezer diák bent az iskolákban. A Szülői Hang Közösség képviselője, Miklós György azt mondta lapunknak, ők is úgy látják, sok szülő kénytelen volt szabadságot kivenni a karantén alatt. Egy korábbi felmérésükben a szülők mintegy negyede jelezte, nagy gondot okoz számára, hogy megoldja gyermeke otthoni felügyeletét. Miklós György szerint sokaknak az egzisztenciája is veszélybe került, például egy, a vendéglátásban dolgozó szülő most akkor sem tudna szabadságot kivenni, ha szeretne. Ez lehet az egyik oka annak is, hogy a nyári táborok iránt nagy az érdeklődés, a szülők próbálnak minden lehetőséget kihasználni.