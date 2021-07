Hende Csaba szerint Ungár Péter egy alkalmas pillanatban át fog állni a Fideszhez

Egyszerre informatív és érzelmes kiállítás nyílt a Közlekedési Múzeum új otthonának helyszínén az Északi Járműjavító egykori kőbányai csarnokában.

Egy kiállításmegnyitót sem bírt ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy oda ne szúrjon a Karácsony Gergelyéknek. „Nem létezhet modern szolgáltató állam jól szervezett közösségi közlekedés nélkül, ehhez pedig 21. századi megoldásokra van szükség. De nem feltétlenül az autós közlekedés "megfojtása"a legjobb út, ahogy a főváros jelenlegi vezetése teszi” – jelentette ki a kormánypárti politikus, aki köszöntőjében idézett még Széchenyi István naplójából is, amelyben szerinte egyszerre van benne a rácsodálkozás a jelenre és a bizonytalanság a jövővel kapcsolatban. A Közlekedési Múzeum új időszakos kiállítása képes megmutatni ezeket a távlatokat, illetve a „magyarság múltjának ezen ipartörténeti szeletét” - tette hozzá.



Az egykoron 2000-3000 embernek munkát adó Északi Járműjavító egykori Diesel csarnokának hasznosításával megépülő új múzeum nem csupán a rozsdamezős helyszín, hanem a gyűjtemény érdekes módszerekkel történő gyarapítása miatt kétszeresen is értékmentő vállalkozás – mutatott rá a kancelláriaminiszter. Aki Churchill szavaival élve azt is mondta, hogy ez a kiállítás a „kezdet vége, már itt vannak a partra szállás új helyszínén”, ahol a Közlekedési Múzeum gyűjteménye a városligeti zsúfoltság után méltó otthonra talál. A gyűjtemény fejlesztésére egyébként 6,6 milliárdot kapott a múzeum. Utoljára tekinthető meg jelen állapotában a páratlan építészeti értéket képviselő, 1962 és 2009 között a járműgyártás fellegvárának számító gyár ma műemléki védettség alatt álló épülete, hiszen a múzeumi funkció ellátásához jelentősen át kell majd építeni.

A kormány 2017 végén döntött arról, hogy az új múzeumot a Városliget helyett a Kőbányai út menti elhagyatott ipartelepen építi fel, ahol addigra az Opera is megkezdte az Eiffel csarnok átalakítását próbateremmé. Akkor Vitézy Dávid, a múzeum főigazgatója azt mondta lapunknak, hogy ez a múzeum és Budapest szempontjából is jó döntés volt, hiszen a múzeum megkaphatja a megfelelő méretű kiállítótereket, ráadásul egy volt vasút csarnoknál kevés autentikusabb helyszín lehet egy közlekedési múzeum számára, a város pedig egy újjászületett rozsdaövezettel gazdagodhat. De nem csupán az épület újul meg, hanem a körötte lévő park is, ezenfelül új vasúti megálló is épül, amely nem csupán a kiállításokra érkezőket szolgálja ki, hanem új átszállási lehetőséget kínál a vonalon ingázóknak is.