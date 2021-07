Orbán Viktor: A harmadik vakcina augusztustól kérhető

A jogalkotó mintha elfeledkezett volna arról, hogy a járványügyi korlátozások feloldásakor a társasházi közgyűlések szabályairól is rendelkezzen.

Miközben a hírek arról szólnak, hogy újra szabadon élhetjük az életünket, a társasházi közgyűlések esetében maradtak kötöttségek – figyelmeztetett a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének (TTOE) honlapja. Mint ismert, a kórházak és a szociális intézmények kivételével a kormány mindenhol eltörölte a kötelező a maszkhasználat. Nincsenek távolságtartási szabályok, az ötszáz fő alatti sportrendezvények, kulturális és sportesemények vagy éppen falunapok alkalmával nem kérnek védettségi igazolványt. Ám a témába vágó belügyminiszteri rendelet, amely felsorolja, mely rendezvényeken nincs szükség oltási igazolásra, a társasházi közgyűlésekről nem tesz említést. A jogszabályból az következik, hogy a közgyűlések „egyéb rendezvénynek” minősülnek. Márpedig az „egyéb rendezvények” esetében, ha azokat zárt térben tartják, elméletileg kötelező a védettségi igazolvány – magyarázta lapunknak Bék Ágnes, a TTOE elnöke. Szabad téren – például a társasház udvarán – tartott közgyűlések ugyanakkor nem igényelnek védelmi intézkedést. Bonyolítja a helyzetet, hogy amennyiben kulturális eseményeknek otthont adó művelődési házban vagy szabadidő központban rendezik a közgyűlést, akkor annak belső szabályait kell betartani. Ha tehát az adott intézmény nem kér oltási igazolást a látogatóitól, akkor a társasházi közgyűléseken is kötöttségek nélkül lehet részt venni. Ellenkező esetben a közgyűlés résztvevői számára is kötelező az igazolás – már akinek van. Az egy társasházban élők közvetve a legsúlyosabb járványidőszakban is érintkeztek egymással, ezért fölöttébb furcsa, hogy éppen a közgyűlések esetében maradtak kötöttségek – jegyezte meg a TTOE elnöke. Bék Ágnes arra gyanakszik, hogy a döntéshozók egész egyszerűen megfeledkeztek a társasházi közgyűlésekről. Nem először fordulna elő hasonló a járvány kitörése óta. Bék Ágnes semmiképpen sem javasolja, hogy a közös képviselők és a lakóközösségek a közgyűlésen való részvétel feltételéül szabják a védettségi igazolványt: szerinte ez méltánytalan, diszkriminatív intézkedés lenne. Megoldásnak tűnhet viszont, hogy a zárt térben tartott közgyűléseken az oltással nem rendelkezőket kötelezzék maszk viselésére. A jogász ennek nem látja sem elvi, sem jogszabályi akadályát. A TTOE jogértelmezési kérdésekkel fordult a kormányhoz, de „mindeddig nem kaptunk érdemi választ”. Bék Ágnes közölte: egyebek mellett az is tisztázásra vár, hogy a közös képviselők védettségi igazolvány nélkül összehívhatnak-e társasházi közgyűlést. Ezzel összefüggésben az sem egyértelmű, hogy a lakástulajdonosoknak joguk és lehetőségük van-e ilyen igazolást kérni a közös képviselőtől. Egyetlen dolog biztos: a pandémia miatt tavasszal elmaradt társasházi közgyűlések pótlására október 15-éig van lehetőség.