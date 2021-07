Egész évben Európa-bajnok a magyar infláció

Gyutai Csaba korábban a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-t, valamint a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.-t vezette, melyek működéséről egy 2017-es miniszterelnökségi titkos átvilágítás súlyos szabálytalanságokat tárt fel.

Továbbra is hektikusan alakul az építőipar termelése: az áprilisi visszaesés után májusban ismét felfelé lendült ki az inga. A KSH csütörtökön közölt adatai szerint – a járványügyi korlátozások miatti tavalyi alacsony bázisnak köszönhetően - a volumen már csaknem 19 százalékkal meghaladta az egy évvel ezelőtti szintet, ami áprilishoz képest is 2,3 százalékos növekedést jelent. Ezzel együtt már az év első öt hónapja is 1,3 százalékos többletet mutat, a csúcsteljesítménytől ugyanakkor még bőven elmarad az ágazat – kommentálta az adatokat Németh Dávid, a K&H vezető elemzője. Szerinte a kilátások jók, de kérdés, hogy a globálisan is tapasztalható alapanyag- és építőanyag-drágulás mennyire fogja vissza majd az építési kedvet és a megkezdett beruházások ütemét. Az újépítésű lakások árában már érződik ennek hatása: az idei első félévben 7-12 százalékkal drágultak az újépítésű lakóingatlanok, Budapesten 923 ezer, a vidéki nagyvárosokban több, mint 600 ezer forintra emelkedtek az átlagos négyzetméterárak. Az éves drágulás így akár 20 százalék is lehet, ami a már így is nagyon magas árakra rakódik majd rá. Márpedig a költségoldalról jelentkező jelentős nyomás miatt elkerülhetetlen az új lakások további drágulása – hangsúlyozta Földi Tibor, a Cordia International Zrt. igazgatóságának elnöke. Példaként említette, hogy az acél 8 hónap alatt 80 százalékkal drágult a globális piacon. Ennek egyik oka, hogy sok gyár leállt a járvány alatt, és csak most indulnak újra. Az elmúlt hónapok során a beruházások, fejlesztések száma eközben jelentősen nőtt, így a megszokottnál szűkebb kapacitásra zúdult rá a felgyülemlett kereslet. Mivel a hazánkban felhasznált építőanyagok jelentős része import, e hatások begyűrűznek. Emellett az építési telkek folyamatos drágulása is az újépítésű lakások árának emelkedése irányába hat – tette hozzá. A kormány több ponton is igyekszik beavatkozni a piaci mozgásokba, mondván: egyesek tisztességtelen hasznot akarnak húzni. Lényegében hatósági árat szabtak meg a homokra, a kavicsra és a cementre, így ha a kitermelő cég azt drágábban adja, 90 százalékos különadót, kiegészítő bányajáradékot kell fizetnie. Ezen anyagok, illetve a vas- és acéltermékek külföldi kivitele esetén regisztrációs kötelezettséget, illetve állami elővásárlási jogot is előírtak a múlt héten.