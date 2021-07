Ki nem találná, hol lett díszpolgár Kásler Miklós

Karácsony Gergely elszámoltatást ígért, ám szerinte ennél nem szabad megállni és tovább kell menni, ugyanis jóvátételt kell adni az embereknek.

"Minél többet beszélünk arról, hogyan fog az elszámoltatás megtörténni, attól félek, annál kevésbé lesz valószínű" - jelentette ki csütörtök délután az MSZP-Párbeszéd-LMP miniszterelnök jelöltje egy XVII. kerületi kampányrendezvényen. Karácsony Gergely azt hangoztatta, nagyon fontosnak tartja ezt a kérdést, hiába lehet időnként ennek ellenkezőjéről hallani. Megjegyezte,

Ezek között megemlítette az egyetemek kiszervezését , az autópályák privatizációját vagy éppen azokat a szerződéseket, amelyeket Oroszországgal és Kínával köt a kormány. Utóbbiak szerinte még az unokáinkat is eladósítják és az is titkos, hogy miért titkosak ezek a dokumentumok. Amikor egy politikus titkolózik, akkor azt azért teszi, mert pontosan tudja, hogy amit csinál, az rossz. Nem a közérdeket, hanem a magánérdeket szolgálja - vélekedett. Éppen ezért elszámoltatásra szükség van, az ellopott vagyont vissza kell szerezni, "de hadd ne mondjam el Nektek most, mik azok a jogszabályi hézagok, ahol be fogunk menni és vissza fogjuk hozni a vagyonotokat" - fogalmazott a főpolgármester. Mindezt azzal indokolta, nem szeretné, ha ezt a fideszesek megtudnák és tennének ellene. Ezt követően arra tért rá, hogy nem csak azért kell önmagában elszámoltatás, mert ez szolgálja az igazságérzetünket vagy azért, hogy a bűnösök bűnhődjenek. Mindez azért kell, hogy jóvá tudjuk tenni azt a "mérhetetlen sok bűnt, amit a magyar néppel szemben elkövettek". A korábban sokat emlegetett jóvátételről is kiderült néhány konkrétum: Karácsony Gergely szerint vissza kell adni az embereknek a szabad trafiknyitás jogát vagy vissza kell adni az "elrabolt" pénzeket az önkormányzatoknak. Éppen ezért nem elég megállni az elszámoltatásnál, mert ennél több kell. Azt hangoztatta, szerinte fél tőle a Fidesz, ezért hazudnak róla vagy próbálják ellehetetleníteni.