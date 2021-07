Megvan az első pozitív koronavírusteszt az olimpiai faluban

Abbahagyta a versenyszerű sportolást Garrett Scantling, aki az újrakezdést követően tízpróbában szerzett kvótát a tokiói nyári olimpiára.

Az amerikai atlétikai bajnokság egyik legnagyobb meglepetését okozta tavasszal Garrett Scantling, amikor a tokiói nyári játékok selejtezőjének is számító versenyen 8647 ponttal az első helyen végzett, megelőzve Steve Bastient (8485) és Zach Ziemeket (8471). A tíz számból kilencet az első hét között zárt, a szakírók is azt emelték ki a verseny utáni értékelésükben, hogy Scantling végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Csak a befejező számban, 1500 méteren nem került be a legjobbak közé, ekkor azonban már nagy előnnyel vezetett, ez is oka lehetett a gyengébb teljesítményének, amit ő is elismert. „Az olimpiai szereplést jelentő első három hely megszerzése volt a legfontosabb, a győzelem csak ráadás, az 1500 méter előtt egyértelmű volt, ha teljesítem a távot, akkor nem lehet nagy gond, benne leszek a tokiói csapatban – magyarázta meg az utolsó számban nyújtott gyengébb teljesítményét Scantling. - Ezek után nem tudtam úgy koncentrálni, mint előtte, ebből most nem lett baj, de az olimpián ez természetesen nem fordulhat elő.” A 28 éves atléta esetében az is meglepetés, hogy egyáltalán ott volt a válogatón. Scantling a 2016-os riói nyári olimpia előtt negyedik lett az amerikai bajnokságon, nagyon kevéssel maradt le a játékokról. Annyira elkeseredett, hogy abbahagyta a tízpróbát. Ugyanezen a nyáron szerzett diplomát az egyetemen pénzügyi tanácsadóként, de még nem kezdett el dolgozni, megpróbálta másik álmát megvalósítani és elkezdett amerikaifutballozni. Elment az észak-amerikai profi ligában, az NFL-ben szereplő Atlanta Falcons nyári táborába, ahol több száz jelentkező közül is legfeljebb egy-két kiemelkedő tehetség kap végül profi szerződést. Az atlétikában szerzett fizikumának és gyorsaságának köszönhetően Scantling több szűrőn is sikerrel átment, de a záró kiválasztási körben elbukott. Ezután lakóhelyéhez közel, a Jacksonville Jaguarsnál próbálkozott: itt az utolsó kiválasztási kör után bukott el, amikor edzőmeccsen kellett szerepelnie. „Szörnyű volt, képtelen voltam bekapcsolódni a játékba, a különböző taktikai elemek a többiek számára nyilvánvalóak voltak, én viszont nem tudtam követni, hogy mi történik – idézte fel az itt szerzett tapasztalatait Scantling. - A klub helyében én sem adtam volna profi szerződést magamnak. Nagyon fájt, hogy nem lettem tagja a keretnek, rengeteg energiát fektettem ennek a célnak a megvalósításába. Hiába játszottam sokat régen, a több éves kihagyás alatt összeszedett hátrányt nem tudtam ledolgozni. Padlóra kerültem, nem láttam magam előtt semmi célt, amiért érdemes küzdeni.” Scantling elkezdett pénzügyi tanácsadóként dolgozni egy sportmenedzseri irodánál, főleg amerikaifutballisták tartoztak az ügyfelek közé. „Az NFL-ben a húszas éveik elején járó játékosok is több millió dolláros fizetéseket keresnek, ha jól forgatják meg a pénzüket, akkor életük végéig megteremthetik maguknak az anyagi biztonságot, ebben nyújtottam nekik segítséget – nyilatkozta a sport1.de című honlapon megjelent interjúban Scantling. - Így nem szakadtam el teljesen a sporttól és hasznos munkát is végeztem.” A korábbi atléta egyre sikeresebb lett pénzügyi tanácsadóként, folyamatosan bővült az ügyfélköre, bevételeiből saját házat vásárolt Jacksonville-ben. „Nem lehetett okom panaszra, mindenem megvolt, mégsem voltam boldog, elkezdett hiányozni az az izgalom, bizsergető érzés, ami mindig a versenyek előtt fogott el, ezért 2019-ben úgy döntöttem, megint elkezdek atletizálni.” Scantling fölvette a kapcsolatot korábbi edzőjével, Petros Kyprinaouval, akivel az egyetemi évei alatt dolgozott együtt. Kyprianou a többi versenyzője miatt nem vállalta el Scantling felkészítését, de felajánlott neki maga mellett egy segédedzői pozíciót. Így Scantling hozzájutott azokhoz az edzéstervekhez, melyek segítségével össze tudta állítani saját felkészülési programját. Ezen kívül olyan világklasszisokkal készülhetett egy pályán, mint a 2019-es világbajnokság ezüstérmese, Maicel Uibo és az amerikai bajnokságot ugyanebben az évben megnyerő Devon Williams. Scantling eredményei az edzéseken és a versenyeken is egyre jobbak lettek. „Minden pillanatát élveztem a felkészülésnek és a versenyeknek is, ez az érzés a mai napig megmaradt – hangsúlyozta Scantling. - Tíz különböző számban ugyanazokkal mérem össze a tudásom, inspiráló a versenyek hangulata, nagyon hiányzott ez a közeg, itt érzem magam igazán otthon.” Scantling merész célt tűzött ki maga elé Tokió előtt: szeretne érmet szerezni az olimpián.